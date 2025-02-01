Фіцо звинуватив ще одну країну у втручанні в внутрішні справи Словаччини

Прем’єр Словаччини заявив про можливу «спробу перевороту» у країні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Чехію у втручанні через своїх політиків та ЗМІ у внутрішні справи країни. Про це повідомляє Radio Prague International.

Нещодавно Фіцо звинувачував у цьому Україну.

Фіцо під час зустрічі з дипломатами, зокрема з послом Чехії Рудольфом Їндраком заявив, що словацька опозиція начебто готувала переворот і планувала захопити урядові будівлі. І додав, що саме чеські дипломати нібито втручаються у справи Словаччини.

«Пане посол, я не розумію втручання чеської політичної та медійної сцени у внутрішні справи Словацької Республіки. Це неприйнятно для будь-яких думок, поглядів чи рекомендацій щодо Словаччини», – каже він.

Реакція Чехії

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережі Х відкинув звинувачення Фіцо, які назвав «абсурдними».

Фіала з сарказмом зазначив, що перед минулорічними виборами Фіцо отримав підтримку від Андрея Бабіша, лідера чеської опозиційної партії ANO.

«Звинувачення Роберта Фіцо у втручанні Чехії у справи Словаччини є абсурдними. Якщо, звичайно, словацький прем'єр-міністр не має на увазі те, як Андрей Бабіш підтримував його перед останніми словацькими виборами», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Фіцо заявив, що словацькі депутати, які відвідали Київ 17 січня, «цілували перстень Зеленському», нібито обіцяючи підтримати вступ України до НАТО у разі приходу опозиції до влади.

22 січня Фіцо заявив про можливу «спробу перевороту» у Словаччині.