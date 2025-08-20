Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка

Роман Фризюк прийняв свій останній бій поблизу села Заповідне на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Фризюка.

1 серпня під час бойового завдання на Донеччині загинув розвідник-снайпер. молодший сержант Національної гвардії України Роман Фризюк. Про це повідомив Турбівський селищний голова Ігор Соць, інформує «Главком».

Відомо, що військовий із Вінниччини, народився у 1998 році у селі Вахнівка.

Роман Фризюк прийняв свій останній бій поблизу села Заповідне на Донеччині. «Він мужньо захищав Україну від ворога, але, на жаль, віддав своє життя за нашу свободу. Своїми грудьми Воїн закрив країну від ворожих «градів», від ворожих куль, залишившись незламним у боротьбі з проклятою ордою... Молоді, мужні, сміливі, справжні, назавжди йдуть на небо…», – написав Ігор Соць.

За словами Оксани Корчинської, Фризюк міг би підкорювати Голівуд, якби не війна.

Захисника було нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (2 грудня 2024) – за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові

