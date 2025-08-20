Головна Країна Суспільство
Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка
Воїн мужньо захищав Україну від ворога
Роман Фризюк прийняв свій останній бій поблизу села Заповідне на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Фризюка.

1 серпня під час бойового завдання на Донеччині загинув розвідник-снайпер. молодший сержант Національної гвардії України Роман Фризюк. Про це повідомив Турбівський селищний голова Ігор Соць, інформує «Главком».

Відомо, що військовий із Вінниччини, народився у 1998 році у селі Вахнівка.

Роман Фризюк прийняв свій останній бій поблизу села Заповідне на Донеччині. «Він мужньо захищав Україну від ворога, але, на жаль, віддав своє життя за нашу свободу. Своїми грудьми Воїн закрив країну від ворожих «градів», від ворожих куль, залишившись незламним у боротьбі з проклятою ордою... Молоді, мужні, сміливі, справжні, назавжди йдуть на небо…», – написав Ігор Соць.

За словами Оксани Корчинської, Фризюк міг би підкорювати Голівуд, якби не війна. 

Захисника було нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (2 грудня 2024) – за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

