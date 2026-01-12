12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 12 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 січня в Україні відзначають День українського політв’язня – день шани тих, хто виборював свободу нашої держави в умовах репресій. У світі святкують Міжнародний день гарячого чаю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни Римської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День українського політв'язня

День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.

Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші – проводять різноманітні тематичні заходи.

12 січня 1972 року у Києві розпочалися масові арешти, що тривали три дні. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз і російський режим, що розгорнув терор проти українців, «перевершивши радянський тоталітаризм».

Дуже подібний до радянського за своєю сутністю, російський режим окупував український Крим і розв'язав криваву війну в Україні. На сьогодні тисячі українців перебувають у полоні окупантів, тому цей день як ніколи актуальний.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день гарячого чаю

Це свято є особливо актуальним під час січневих холодів. День закликає насолодитися улюбленим напоєм, який має потужний вплив на самопочуття, зігріває тіло та дарує відчуття затишку в найморозніші дні року.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Тетяни Римської

12 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять святої Тетяни. Вона жила в Римі у III столітті в родині таємних християн. Ставши дияконесою, Тетяна присвятила себе догляду за хворими та бідними. Під час правління імператора Александра Севера її намагалися змусити принести жертву язичницьким богам, проте після її молитви ідоли руйнувалися.

Святу піддавали жорстоким тортурам, проте вона залишалася непохитною. Її віра мала потужний прояв: навіть леви, до яких її кинули в цирку, не зачепили мученицю. Тетяна прийняла смерть через усікновення мечем у 226 році, ставши символом жіночої відваги та відданості Богу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Тетяну йде сніг – літо буде дощовим;

сонячний і ясний ранок – до раннього прильоту птахів та швидкої весни;

якщо на небі з'явилося гало («вуха» біля сонця) – чекайте на потужну заметіль і посилення морозів;

морозний та безхмарний день – до гарного врожаю восени.

Історичні події

1793 – Росія і Пруссія домовилися про другий поділ Польщі;

1848 – у Палермо на Сицилії почалось повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II та неаполітанських Бурбонів – хронологічно перше з «Весни народів»;

1923 – у Кривому Розі ДПУ «викрило» велику українську повстанську організацію. Заарештовано понад 200 осіб;

1923 – у Харкові РНК УСРР прийняла постанову «Про вшанування сорокарічної сценічної діяльності М. Заньковецької». Їй було присвоєне звання народної артистки УСРР, призначено підвищену довічну пенсію та перейменовано на її честь колишній Троїцький народний будинок на Театр ім. Заньковецької;

1928 – у Москві ОДПУ видало розпорядження своїм місцевим органам, у тому числі ДПУ УСРР, про реалізацію вилученого у приватників хліба;

1939 – в Хусті відбулися установчі збори «Товариства греко-католицьких священників»;

1939 – у Полтаві почали курсувати перші шість таксі;

1942 – рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці і тим самим саботують наказ німецької влади про обов'язкову трудову повинність;

1942 – рейхскомісар України Е. Кох видав директиву всім генерал- і гебітскомісарам про умови відкриття початкових шкіл. Навчанням охоплювалися діти віком до 11 років. Запроваджувалася українська мова навчання;

1950 – у СРСР указом Президії Верховної Ради відновлена смертна кара за зраду, шпигунство і диверсії, що мала зворотну дію в часі;

1965 – мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня «Днем української незалежності»;

1972 – КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтеліґенції (операція «Блок», «Арешт Коляди»), спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура;

1990 – почався семиденний погром вірменів у столиці Азербайджанської РСР Баку;

2004 – найбільше (на той час) у світі круїзне судно «Queen Mary 2» вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан;

2007 – Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років.

Іменини

День ангела святкують: Тетяна, Петро, Сава, Ілля, Макар, Маріан.