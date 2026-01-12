Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 12 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 січня в Україні відзначають День українського політв’язня – день шани тих, хто виборював свободу нашої держави в умовах репресій. У світі святкують Міжнародний день гарячого чаю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни Римської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День українського політв'язня

12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.

Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші – проводять різноманітні тематичні заходи.

12 січня 1972 року у Києві розпочалися масові арешти, що тривали три дні. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз і російський режим, що розгорнув терор проти українців, «перевершивши радянський тоталітаризм».

Дуже подібний до радянського за своєю сутністю, російський режим окупував український Крим і розв'язав криваву війну в Україні. На сьогодні тисячі українців перебувають у полоні окупантів, тому цей день як ніколи актуальний. 

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день гарячого чаю

12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Це свято є особливо актуальним під час січневих холодів. День закликає насолодитися улюбленим напоєм, який має потужний вплив на самопочуття, зігріває тіло та дарує відчуття затишку в найморозніші дні року.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Тетяни Римської

12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

12 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять святої Тетяни. Вона жила в Римі у III столітті в родині таємних християн. Ставши дияконесою, Тетяна присвятила себе догляду за хворими та бідними. Під час правління імператора Александра Севера її намагалися змусити принести жертву язичницьким богам, проте після її молитви ідоли руйнувалися.

Святу піддавали жорстоким тортурам, проте вона залишалася непохитною. Її віра мала потужний прояв: навіть леви, до яких її кинули в цирку, не зачепили мученицю. Тетяна прийняла смерть через усікновення мечем у 226 році, ставши символом жіночої відваги та відданості Богу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на Тетяну йде сніг – літо буде дощовим;
  • сонячний і ясний ранок – до раннього прильоту птахів та швидкої весни;
  • якщо на небі з'явилося гало («вуха» біля сонця) – чекайте на потужну заметіль і посилення морозів;
  • морозний та безхмарний день – до гарного врожаю восени.

Історичні події

  • 1793 – Росія і Пруссія домовилися про другий поділ Польщі;
  • 1848 – у Палермо на Сицилії почалось повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II та неаполітанських Бурбонів – хронологічно перше з «Весни народів»;
  • 1923 – у Кривому Розі ДПУ «викрило» велику українську повстанську організацію. Заарештовано понад 200 осіб;
  • 1923 – у Харкові РНК УСРР прийняла постанову «Про вшанування сорокарічної сценічної діяльності М. Заньковецької». Їй було присвоєне звання народної артистки УСРР, призначено підвищену довічну пенсію та перейменовано на її честь колишній Троїцький народний будинок на Театр ім. Заньковецької;
  • 1928 – у Москві ОДПУ видало розпорядження своїм місцевим органам, у тому числі ДПУ УСРР, про реалізацію вилученого у приватників хліба;
  • 1939 – в Хусті відбулися установчі збори «Товариства греко-католицьких священників»;
  • 1939 – у Полтаві почали курсувати перші шість таксі;
  • 1942 – рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці і тим самим саботують наказ німецької влади про обов'язкову трудову повинність;
  • 1942 – рейхскомісар України Е. Кох видав директиву всім генерал- і гебітскомісарам про умови відкриття початкових шкіл. Навчанням охоплювалися діти віком до 11 років. Запроваджувалася українська мова навчання;
  • 1950 – у СРСР указом Президії Верховної Ради відновлена смертна кара за зраду, шпигунство і диверсії, що мала зворотну дію в часі;
  • 1965 – мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня «Днем української незалежності»;
  • 1972 – КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтеліґенції (операція «Блок», «Арешт Коляди»), спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура;
  • 1990 – почався семиденний погром вірменів у столиці Азербайджанської РСР Баку;
  • 2004 – найбільше (на той час) у світі круїзне судно «Queen Mary 2» вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан;
  • 2007 – Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років.

Іменини

День ангела святкують: Тетяна, Петро, Сава, Ілля, Макар, Маріан.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Релігійні свята у січні 2026 року
Церковний календар на січень 2026 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
22 грудня, 2025, 20:45
Яке релігійне свято відзначається 19 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 грудня 2025: традиції та молитва
18 грудня, 2025, 22:00
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 2025, 08:38
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня, 2025, 00:00
22 грудня – День дипломатичної служби України
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 2025, 05:00
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2025, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 31 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 31 грудня 2025: традиції та молитва
30 грудня, 2025, 22:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 сiчня, 00:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 сiчня, 00:00

Суспільство

12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua