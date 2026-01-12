Головна Країна Суспільство
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Романа Горака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Воїн нагороджений відзнакою президента України «За оборону України»
Чоловік був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Горака.

Захисник України Роман Горак поліг на фронті 31 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Народився Роман Горак 9 липня 1980 року у селі Устя Львівської області. Навчався в Устянському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області, згодом – у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Миколаївський професійний ліцей» та Національному університеті «Львівська політехніка».

Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Ефе бетон».

Зі слів рідних, Роман був люблячим і турботливим чоловіком, який завжди дбав про свою родину. Завзятий у роботі, непохитний у своїх рішеннях, наполегливий і водночас добрий, справедливий та чесний. Любив перебувати на природі, відпочивати у Карпатах, а у вільний час займався риболовлею.

Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності.



Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений відзнакою президента України «За оборону України», медаллю «Ветеран війни», бригадною відзнакою «Золотий лев» та пам’ятною монетою імені Короля Данила Галицького.

Поховали Романа Горака на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань Nº 87  (вул. Пасічна).

У Романа Горака залишилися дружина, дві доньки, син, батьки, брат та онук.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.



