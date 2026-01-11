Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд

Суд покарав жителя Черкащини за ухилення від мобілізації

Лисянський районний суд Черкаської області виніс вирок місцевому мешканцеві, який відмовився від мобілізації, мотивуючи це незавершеним судовим процесом за іншою справою та доглядом за літнім батьком. Попри аргументи захисту чоловік отримав реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку суду, мешканець Лисянки пройшов військово-лікарську комісію в червні 2025 року та був визнаний придатним до служби. Проте, коли у приміщенні ТЦК йому намагалися вручити «бойову» повістку на відправлення, чоловік відмовився її підписувати.

Свою відмову він пояснив двома причинами. Мовляв, має доглядати за літнім батьком. До того ж, є фігурантом іншої кримінальної справи. На момент мобілізації щодо нього в суді розглядалося інше провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Чоловік вважав, що до вироку за першим злочином його не мають права мобілізувати.

Суд детально проаналізував аргументи обвинуваченого, але визнав їх недостатніми для звільнення від військового обов’язку.

Суддя зазначив, що наявність акту про догляд – це лише підстава для оформлення відстрочки у встановленому порядку. Чоловік офіційно по відстрочку до ТЦК не звертався і доказів її отримання не надав.

Перебування під слідством чи судом не є законною підставою для ухилення від мобілізації. Згідно з КПК, у разі призову обвинуваченого розгляд справи просто зупиняється до його звільнення зі служби.

Суд призначив мінімальне покарання, передбачене статтею 336 КК України – три роки позбавлення волі.

