Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
Суд призначив чоловікові мінімальне покарання, передбачене статтею 336 КК України – три роки позбавлення волі
фото: glavcom.ua

Суд покарав жителя Черкащини за ухилення від мобілізації

Лисянський районний суд Черкаської області виніс вирок місцевому мешканцеві, який відмовився від мобілізації, мотивуючи це незавершеним судовим процесом за іншою справою та доглядом за літнім батьком. Попри аргументи захисту чоловік отримав реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку суду, мешканець Лисянки пройшов військово-лікарську комісію в червні 2025 року та був визнаний придатним до служби. Проте, коли у приміщенні ТЦК йому намагалися вручити «бойову» повістку на відправлення, чоловік відмовився її підписувати.

Свою відмову він пояснив двома причинами. Мовляв, має доглядати за літнім батьком. До того ж, є фігурантом іншої кримінальної справи. На момент мобілізації щодо нього в суді розглядалося інше провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Чоловік вважав, що до вироку за першим злочином його не мають права мобілізувати.

Суд детально проаналізував аргументи обвинуваченого, але визнав їх недостатніми для звільнення від військового обов’язку.

Суддя зазначив, що наявність акту про догляд – це лише підстава для оформлення відстрочки у встановленому порядку. Чоловік офіційно по відстрочку до ТЦК не звертався і доказів її отримання не надав.

Перебування під слідством чи судом не є законною підставою для ухилення від мобілізації. Згідно з КПК, у разі призову обвинуваченого розгляд справи просто зупиняється до його звільнення зі служби.

Суд призначив мінімальне покарання, передбачене статтею 336 КК України – три роки позбавлення волі.

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок. 

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці. 

Читайте також:

Теги: слідство чоловік вирок звільнення ТЦК мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК
«Резерв+» надсилатиме сповіщення про відправку повістки
6 сiчня, 19:51
Вирва, яка утворилася на місці пошкодження теплопроводу
Падіння дівчини в яму з окропом: посадовцю «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру
5 сiчня, 13:21
Суд виніс вирок киянину за незаконний обіг психотропних речовин
Киянин отримав 9,5 років за збут психотропів
31 грудня, 2025, 17:11
В Одесі чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК
В Одесі затримано чоловіка, який напав із ножем на співробітника ТЦК
29 грудня, 2025, 14:11
Інцидент із ТЦК на Рівненщині завершився тяжкими травмами військового
Напад на ТЦК на Рівненщині: військовий у важкому стані
25 грудня, 2025, 13:26
Іспанський суд виніс новий вирок у справі про помилку 2002 року
Помилка у пологовому: в Іспанії дівчина отримає майже мільйон євро через підміну
25 грудня, 2025, 02:41
У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово
Вибух авто у Москві, атака на Запоріжжя: головне за ніч
24 грудня, 2025, 05:50
У клініці Падерборна 13-річна дівчина вдарила медсестру кухонним ножем
У Німеччині 50 психлікарень відмовилися від 14-річної пацієнтки: в чому причина
21 грудня, 2025, 19:15
Підсудний заявив, що відмовився від мобілізації через релігійні переконання
Чоловік у ТЦК відмовився від повістки та зробив відверту заяву на суді: як усе закінчилось
13 грудня, 2025, 21:15

Суспільство

Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук

Новини

Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua