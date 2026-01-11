Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
Суд покарав горе-романтика трьома роками позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Небезпечна витівка чоловіка закінчилася вибухом і судовим вироком

У Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як встановив суд, 1 липня 2025 року у спальні квартири у місті Хмельницькому 34-річний чоловік дістав із тумбочки ручну бойову гранату, передав її співмешканці й висмикнув запобіжне кільце, привівши у бойову готовність. Жінка не втримала її в руці – граната упала поряд і вибухнула.

Під час розгляду справи у суді першої інстанції обвинувачений пояснив свої дії наміром «ефектно зробити пропозицію» дівчині. Утім, суд його душевний порив не оцінив та покарав трьома роками позбавлення волі.

Вирок оскаржував захисник: просив звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання. На думку адвоката, суд першої інстанції не повною мірою врахував визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність завданої шкоди, а також висновок органу пробації про можливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства.

Апеляційний суд звернув увагу, що підсудний привів у бойовий стан ручну гранату, яка призначена для ураження живої сили противника. Незаконне поводження з таким боєприпасом становить значно більшу суспільну небезпеку порівняно з іншими видами боєприпасів чи вогнепальної зброї. За своїм характером така граната в умовах цивільного життя може бути використана лише для злочинних дій.

Колегія суддів зазначила, що суд першої інстанції врахував усі обставини, на які посилався апелянт, і саме вони стали підставою для призначення обвинуваченому мінімального покарання в межах санкції інкримінованого йому злочину.

За результатами розгляду суд залишив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Раніше в Полтаві чоловік кинув бойову гранату на вулиці Михайла Грушевського, пошкодивши кілька автомобілів.

Нагадаємо, 1 грудня столична поліція повідомила жінці, яка погрожувала підірвати відділення, підозру. За невдалий «жарт» їй загрожує до 8 років за ґратами. До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. 

 

Читайте також:

Теги: граната поліція жінка чоловік вирок Хмельницкий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
8 сiчня, 20:16
Котик, якого зоозахисники відібрали в дівчини, що знущалася над тваринами
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
4 сiчня, 21:28
Військовослужбовиця Лисиця тримає FPV-дрон
Військова розповіла, як полювала на окупанта з позивним Путін
4 сiчня, 16:15
Після надання першої допомоги матір із дитиною було госпіталізовано
Отруєння чадним газом у Білій Церкві: постраждала родина з чотирирічною дитиною
31 грудня, 2025, 12:05
Водії залишали пасажирів на заправках і вокзалах у різних країнах Європи, іноді вночі та в мороз
Перевізник уночі забув пасажирку на заправці та опинився у центрі скандалу
28 грудня, 2025, 18:15
Слизькі дороги стали причиною сотень ДТП по всій країні
Сніг і ожеледиця: в Україні за добу зафіксовано понад 400 ДТП
26 грудня, 2025, 14:58
У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово
Вибух авто у Москві, атака на Запоріжжя: головне за ніч
24 грудня, 2025, 05:50
Азербайджанська жінка-військовослужбовець Саміра Самедова в українській армії
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
21 грудня, 2025, 12:07
Затриманому блогеру загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн
Хотів лайків, а отримав штраф: у Києві покарано блогера за відео в поліцейській формі
19 грудня, 2025, 10:34

Суспільство

Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук

Новини

Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua