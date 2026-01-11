У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру

Небезпечна витівка чоловіка закінчилася вибухом і судовим вироком

У Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як встановив суд, 1 липня 2025 року у спальні квартири у місті Хмельницькому 34-річний чоловік дістав із тумбочки ручну бойову гранату, передав її співмешканці й висмикнув запобіжне кільце, привівши у бойову готовність. Жінка не втримала її в руці – граната упала поряд і вибухнула.

Під час розгляду справи у суді першої інстанції обвинувачений пояснив свої дії наміром «ефектно зробити пропозицію» дівчині. Утім, суд його душевний порив не оцінив та покарав трьома роками позбавлення волі.

Вирок оскаржував захисник: просив звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання. На думку адвоката, суд першої інстанції не повною мірою врахував визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність завданої шкоди, а також висновок органу пробації про можливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства.

Апеляційний суд звернув увагу, що підсудний привів у бойовий стан ручну гранату, яка призначена для ураження живої сили противника. Незаконне поводження з таким боєприпасом становить значно більшу суспільну небезпеку порівняно з іншими видами боєприпасів чи вогнепальної зброї. За своїм характером така граната в умовах цивільного життя може бути використана лише для злочинних дій.

Колегія суддів зазначила, що суд першої інстанції врахував усі обставини, на які посилався апелянт, і саме вони стали підставою для призначення обвинуваченому мінімального покарання в межах санкції інкримінованого йому злочину.

За результатами розгляду суд залишив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Раніше в Полтаві чоловік кинув бойову гранату на вулиці Михайла Грушевського, пошкодивши кілька автомобілів.

Нагадаємо, 1 грудня столична поліція повідомила жінці, яка погрожувала підірвати відділення, підозру. За невдалий «жарт» їй загрожує до 8 років за ґратами. До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції.