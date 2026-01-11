Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва

Свята 12 січня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Тетяни Римської

12 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни Римської. Це свято присвячене незламній вірі та духовному подвигу жінки, яка поклала своє життя на вівтар служіння Богу в часи жорстоких гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Тетяни Римської

12 січня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі наприкінці II — на початку III століття. Вона походила з багатої і знатної родини, проте її батько, який таємно сповідував християнство, виховав доньку в любові до Бога. Тетяна прийняла рішення не виходити заміж, ставши дияконесою в одній із християнських громад. Вона цілодобово допомагала хворим, вбогим та вагітним жінкам.

Під час гонінь на християн за правління імператора Александра Севера Тетяну схопили. Незважаючи на жорстокі катування, її віра залишалася потужною: після її молитов язичницькі ідоли руйнувалися, а саму мученицю охороняли ангели. За переказами, коли її кинули на розтерзання голодному леву, звір замість нападу почав лагідно лизати їй ноги. Після довгих мук святу Тетяну було страчено через усікновення мечем.

Молитва дня

О, свята мученице Тетяно, страстотерпице Христова! Ти, що через любов до Господа не злякалася мук і смерті, стань нашою заступницею перед престолом Всевишнього. Моли Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру в часи важких випробувань, дарував спокій нашим оселям та мир нашій країні. Покрий нас своїм святим омофором від усякого зла, хвороб та напастей. Нехай твоя мужність надихає нас на добрі справи та чистоту помислів. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити характер весни та майбутній врожай:

Якщо цього дня сонячно – чекайте на ранній приліт птахів та теплу весну.

Якщо йде сніг – літо буде прохолодним та дощовим.

Якщо мороз потужний, але небо чисте – рік буде врожайним та ситим.

Якщо на деревах багато інею – літо почнеться пізно.

У народі цей день вважався сприятливим для випікання короваїв: вірили, що якщо хліб вийде пишним та гарним, то і весь рік у родині буде достаток та благополуччя.