Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 12 січня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Тетяни Римської

12 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни Римської. Це свято присвячене незламній вірі та духовному подвигу жінки, яка поклала своє життя на вівтар служіння Богу в часи жорстоких гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Тетяни Римської

Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва фото 1

12 січня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі наприкінці II — на початку III століття. Вона походила з багатої і знатної родини, проте її батько, який таємно сповідував християнство, виховав доньку в любові до Бога. Тетяна прийняла рішення не виходити заміж, ставши дияконесою в одній із християнських громад. Вона цілодобово допомагала хворим, вбогим та вагітним жінкам.

Під час гонінь на християн за правління імператора Александра Севера Тетяну схопили. Незважаючи на жорстокі катування, її віра залишалася потужною: після її молитов язичницькі ідоли руйнувалися, а саму мученицю охороняли ангели. За переказами, коли її кинули на розтерзання голодному леву, звір замість нападу почав лагідно лизати їй ноги. Після довгих мук святу Тетяну було страчено через усікновення мечем.

Молитва дня

О, свята мученице Тетяно, страстотерпице Христова! Ти, що через любов до Господа не злякалася мук і смерті, стань нашою заступницею перед престолом Всевишнього. Моли Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру в часи важких випробувань, дарував спокій нашим оселям та мир нашій країні. Покрий нас своїм святим омофором від усякого зла, хвороб та напастей. Нехай твоя мужність надихає нас на добрі справи та чистоту помислів.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити характер весни та майбутній врожай:

  • Якщо цього дня сонячно – чекайте на ранній приліт птахів та теплу весну.
  • Якщо йде сніг – літо буде прохолодним та дощовим.
  • Якщо мороз потужний, але небо чисте – рік буде врожайним та ситим.
  • Якщо на деревах багато інею – літо почнеться пізно.

У народі цей день вважався сприятливим для випікання короваїв: вірили, що якщо хліб вийде пишним та гарним, то і весь рік у родині буде достаток та благополуччя.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
16 грудня, 2025, 01:33
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 2025, 00:00
Перший місяць 2026 року розпочнеться з Повні 3 січня
Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця
21 грудня, 2025, 23:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 сiчня, 00:00
Біля головної ялинки розгорнулася Резиденція Святого Миколая панував справжній святковий настрій
Різдвяна магія у СТРЦ Spartak: від Резиденції Миколая до традиційного вертепу Promo
22 грудня, 2025, 18:45
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
6 сiчня, 22:00
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
9 сiчня, 22:00
Вселенський Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній проведуть звершать спільну Божественну літургію
Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі
2 сiчня, 17:58

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 січня 2026: традиції та молитва
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Сьогодні, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua