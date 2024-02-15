Розвідники знищили російську станцію радіолокації «Каста-2Е2» разом з персоналом (відео)

До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України

Спецпризначенці групи Головного управління розвідки Міноборони України «Гуси-9» завдали ударів по російській станції радіолокації «Каста-2Е2». Станцію було спалено 13 лютого в районі російсько-українського кордону. Про це повідомляє Головне управління розвідки в Telegram.

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«Внаслідок вогневого ураження російська «Каста-2Е2» виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат», – йдеться в повідомлені.

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За даними розвідки, до удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ.

«Каста-2Е2» – рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

контролю повітряного простору;

визначення координат;

розпізнавання повітряних цілей.

Станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО. Дальність виявлення – до 150 км.

Раніше розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну.