Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Центр протидії дезінформації розвінчує російський фейк про роботу української ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Центр протидії дезінформації розвінчує російський фейк про роботу української ППО
Наслідки російської атаки на Київ 23 січня
фото: КМДА

Зранку 23 січня росіяни випустили по Україні 41 ракету, 21 з яких було знищено

Прокремлівські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що під час ранкового обстрілу російськими ракетами території України, зокрема Києва, ракети української ППО «влучали у житлові будинки столиці». Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію.

Центр протидії дезінформації розвінчує російський фейк про роботу української ППО фото 1
фото: Центр протидії дезінформації

Як зазначають у Центрі, руйнування на Київщині є наслідками російського ракетного обстрілу, про що російські пропагандисти відкрито не оголошують.

«Звинувачувати Україну в обстрілах житлових будинків – це улюблений прийом ru-пропагандистів, коли їхні неякісні та неточні ракети (або уламки) руйнують житлові будинки чи вбивають цивільних людей», – зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Зранку 23 січня росіяни випустили по Україні 41 ракету, 21 з яких було знищено, повідомили Повітряні сили.

Стало відомо, що під час ракетної атаки на Київ постраждало житло Масі Найєма.

Нагадуємо, Центр протидії дезінформації назвав топ-тему російської пропаганди-2024.

Читайте також: Провал санкцій проти РФ та знищення західної зброї: топ фейків в Україні та світі за тиждень
Теги: Telegram росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз проводиться ще понад тисяча операцій з виведення окупантів, які здалися у полон
Скільки росіян забажали здатися в полон: проєкт «Хочу жити» назвав цифру
28 грудня, 2023, 16:36
Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині
Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині
25 грудня, 2023, 18:18
Захисники продовжують тримати оборону під Авдіївкою
ЗСУ назвали втрати росіян на Авдіївському напрямку
25 грудня, 2023, 21:34
Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)
29 грудня, 2023, 11:48
У Чорноморській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок
Влучання у багатоповерхівку Очакова, Нікополь без світла через обстріл: ситуація в регіонах
4 сiчня, 10:33
Максим Кривцов пішов на війну добровольцем у 2014 році.
Україна прощається з поетом, який загинув на війні (фото)
11 сiчня, 16:08
За словами Путіна, ті, хто колись поїхав з різних міркувань, вже повернулись або планують
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
16 сiчня, 20:38
До складу терміналу входять нафтоналивна естакада та чотири резервуари для зберігання нафти
У Брянській області дрон атакував нафтовий термінал
Вчора, 15:10
Окупанти не завдали жодного авіаудару по ЗСУ під Авдіївкою за вчора, але здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300
Росіяни активно штурмують Авдіївку: ЗСУ оцінили ситуацію
20 сiчня, 15:42

Суспільство

Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua