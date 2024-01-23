Центр протидії дезінформації розвінчує російський фейк про роботу української ППО

Зранку 23 січня росіяни випустили по Україні 41 ракету, 21 з яких було знищено

Прокремлівські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що під час ранкового обстрілу російськими ракетами території України, зокрема Києва, ракети української ППО «влучали у житлові будинки столиці». Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію.

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фото: Центр протидії дезінформації

Як зазначають у Центрі, руйнування на Київщині є наслідками російського ракетного обстрілу, про що російські пропагандисти відкрито не оголошують.

«Звинувачувати Україну в обстрілах житлових будинків – це улюблений прийом ru-пропагандистів, коли їхні неякісні та неточні ракети (або уламки) руйнують житлові будинки чи вбивають цивільних людей», – зауважили у Центрі протидії дезінформації.

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Зранку 23 січня росіяни випустили по Україні 41 ракету, 21 з яких було знищено, повідомили Повітряні сили.

Стало відомо, що під час ракетної атаки на Київ постраждало житло Масі Найєма.

Нагадуємо, Центр протидії дезінформації назвав топ-тему російської пропаганди-2024.