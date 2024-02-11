Росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів

Зводити конструкцію росіяни почали ще у липні 2023 року, використовуючи вагони, викрадені на окупованих територіях

Конструкція налічує близько 2100 вагонів різного типу

Російські війська побудували на окупованій території Донецької області своєрідну оборонну лінію з залізничних вагонів. Довжина цієї лінії становить близько 30 кілометрів. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Безперервна конструкція простяглася по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Зводити цю конструкцію росіяни почали ще у липні 2023 року, використовуючи вагони, викрадені на окупованих територіях.

«Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий – перешкода для просування Сил оборони. Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий», – пояснили в DeepState.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Побудова цього «потягу» була верифікована командою DeepState візуально на супутникових знімках за різні періоди часу.

Раніше Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України.

Нагадаємо, Україна опинилася в тяжкій військовій кризі, яка, ймовірно, є найсильнішою з часів великої битви за Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Таку думку висловив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгаймер, фронтовий прикомандированний кореспондет в Україні, який побував на фронті під Бахмутом.

За оцінками аналітиків ISW, проблеми з військовою допомогою можуть вже в березні викликати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони, що є на озброєнні України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше американські аналітики припускали, що нестача боєприпасів може змусити українських захисників ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Крім того, українські солдати й командири розповіли The Washington Post, що у Збройних силах України критично бракує піхоти, і це призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій.