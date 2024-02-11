Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів
Зводити конструкцію росіяни почали ще у липні 2023 року, використовуючи вагони, викрадені на окупованих територіях
фото ілюстративне

Конструкція налічує близько 2100 вагонів різного типу

Російські війська побудували на окупованій території Донецької області своєрідну оборонну лінію з залізничних вагонів. Довжина цієї лінії становить близько 30 кілометрів. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Безперервна конструкція простяглася по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Зводити цю конструкцію росіяни почали ще у липні 2023 року, використовуючи вагони, викрадені на окупованих територіях.

Росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів фото 1

«Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий – перешкода для просування Сил оборони. Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий», – пояснили в DeepState.

Побудова цього «потягу» була верифікована командою DeepState візуально на супутникових знімках за різні періоди часу.

Раніше Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України.

Нагадаємо, Україна опинилася в тяжкій військовій кризі, яка, ймовірно, є найсильнішою з часів великої битви за Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Таку думку висловив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгаймер, фронтовий прикомандированний кореспондет в Україні, який побував на фронті під Бахмутом.

За оцінками аналітиків ISW, проблеми з військовою допомогою можуть вже в березні викликати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони, що є на озброєнні України.

Раніше американські аналітики припускали, що нестача боєприпасів може змусити українських захисників ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Крім того, українські солдати й командири розповіли The Washington Post, що у Збройних силах України критично бракує піхоти, і це призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій. 

Теги: росіяни Україна війна Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатка своїм дописом укотре розгнівала українців
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу
Вчора, 18:59
Міноборони дозволило військовим частинам перейти на електронний облік, але є нюанс
Міноборони дозволило військовим частинам перейти на електронний облік, але є нюанс
Вчора, 14:46
Кривошея заявив, що Громадська антикорупційна рада спільно з Міністерством оборони продовжує свою роботу
Міноборони відреагувало на скандал з відстороненням волонтерки Ярової
9 лютого, 21:51

Події в Україні

Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
Генерал Ходжес дав оцінку змінам у вищому військовому керівництві України
Генерал Ходжес дав оцінку змінам у вищому військовому керівництві України
Росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів
Росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів
Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба
Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
Новий командувач Сухопутних військ зробив першу публічну заяву на посаді
Новий командувач Сухопутних військ зробив першу публічну заяву на посаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
25K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
23K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
17K
Самознищення Ізраїлю
9757
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
7931
Трамп закликав не надавати допомогу Україні

Новини

Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Сьогодні, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Сьогодні, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Вчора, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua