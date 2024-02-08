Окупанти вдарили «шахедами» по Миколаєву: Кім повідомив про наслідки

Внаслідок прильотів відбулося займання на промисловому підприємстві та у приватному будинку, але пожежі було швидко ліквідовано

У ніч на 8 лютого росіяни вдарили беспілотниками «Shahed 131/136» по Миколаєву – внаслідок атаки відбулося займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у себе в Telegram.

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«Уночі, 8 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об’єкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Наслідки удару дронами-камікадзе по Миколаєву фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Кім додав, що сьогодні вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три дрони-камікадзе типу «Shahed 131/136».

Як раніше повідомлялося, у ніч на 8 лютого російські окупанти атакували 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що пуски дронів було здійснено з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. У результаті бойової роботи знищено 11 «Шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.