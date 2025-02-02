Рух «Жовта стрічка» провів нові акції спротиву в кримських містах (фото)

У Криму відбулися акції спротиву

Учасники громадського руху спротиву «Жовта стрічка» провели нові проукраїнські акції в кількох містах окупованого Криму. Вони розповсюдили на півострові графіті, плакати та наліпки. Про це повідомляється на сторінці руху у соцмережах.

Акцію спротиву зокрема провели, в одному з найбільших парків Сімферополя – Салгирка, а також на в'їзді в Бахчисарай і на околицях Феодосії.

«Кожен з нас може долучитися до цього руху, просто прикріпивши жовту стрічку у своєму тимчасово окупованому місті та намалювавши графіті, яке символізує спротив», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що успішні удари по військових об'єктах ворога, у тому ж числі й у тимчасово окупованому Криму, ускладнили для росіян використання військово-морської бази у Севастополі.

Протягом минулого року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем ВМС завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об’єктах противника, зокрема й у Криму.

Йдеться про військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів й палива, місця зберігання й виробництва безпілотників, системи протиповітряної оборони, логістичні вузли та підприємства російського військово-промислового комплексу.