В окупованому Криму помер батько олімпійської чемпіонки

Катерина Серебрянська не може попрощатися з померлим батьком, через заборону РФ відвідувати Крим

У тимчасово окупованому Криму помер батько олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики, українки Катерини Серебрянської. Про це вона повідомила у Facebook.

Сама Катерина повідомила, що не зможе попрощатися з батьком, оскільки РФ заборонила їй в’їзд.

«Прощання з Олегом Серебрянським відбудеться 6.01 о 10:00 в церкві Дмитра Солунського Республіки Крим, Абдаль 1. Зустріч біля дверей о 9:50. Хто планує бути, пишіть будь ласка в приват, дам контакт координатора», – написала вона.

Катерина Серебрянська – художня гімнастка, заслужений майстер спорту України та олімпійська чемпіонка, яка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. Після закінчення спортивної кар'єри вона пробувала себе в різних амплуа: ведучої, підприємця, коуча зі здорового способу життя.

Народилася у родині майстра спорту з футболу Олега Серебрянського та майстра спорту з гімнастики Любові Серебрянської. Займатися художньою гімнастикою вона почала з 4 років, першу перемогу здобула у 10-річному віці в рамках турніру «Олімпійські надії України». Пізніше стала володаркою призових місць на чемпіонатах світу з гімнастики 1992-1998 рр. (Вісім золотих, чотири срібних, три бронзові медалі), на Чемпіонатах Європи (9 золотих, 3 срібних, 4 бронзових медалі та ін.). У 1996 році здобула свою головну перемогу – стала абсолютною олімпійською чемпіонкою Атланти з художньої гімнастики.

Про завершення спортивної кар'єри 21-річна Катерина оголосила у 1999 році.