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Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення
фото: Ukrinform

З 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника

24 січня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Про це йдеться в указі президента № 59/2025 та представництві президента в Автономній Республіці Крим.

Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму фото 1
скриншот: president.gov.ua

У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення. Зазначається, що на цій посаді вона працювала над стратегічними та програмними документами з питань реінтеграції півострова, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримчан.

«На новій посаді Ольга Куришко, разом із командою Представництва, продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії – деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів», – запевнили у представництві президента в Автономній Республіці Крим.

Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму фото 2
фото: Представництво президента в Автономній Республіці Крим

Там розповіли, що з 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника, а з 5 грудня 2024-го – виконувала посадові обов’язки постпреда.

Нагадаємо, 25 листопада Центральна виборча комісія визнала обраною депутаткою Верховної Ради від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова.

Зеленський призначив постійним представником президента в анексованому Росією Криму Тамілу Ташеву 25 квітня 2022 року, звільнивши з цієї посади Антона Кориневича.

До слова, президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в анексованому Росією Криму.

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Теги: Крим партії Володимир Зеленський президент Ольга Куришко

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