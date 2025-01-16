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Збив над Кримом військовий вертоліт замість дрона. У Росії засуджено офіцера

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Збив над Кримом військовий вертоліт замість дрона. У Росії засуджено офіцера
Інцидент стався о 06:30 ранку 18 жовтня 2023 року, коли капітан Пашков ніс бойове чергування, він отримав доповідь про виявлення повітряної цілі, яка низько летіла
фото з відкритих джерел

Свою провину офіцер визнав у повному обсязі. Суд стягнув із нього 5 млн рублів на користь міністерства оборони РФ

Російський військовий отримав вирок за те, що збив у небі над Кримом власний військовий вертоліт Мі-8, коли намагався влучити в безпілотник. Про це повідомляє російське пропагандистське медіа.

За інформацією ЗМІ, офіцеру ППО Ігорю Пашкову винесли вирок «за недбалість, виявлену в процесі відбиття атаки ЗСУ на Крим». Тоді замість дрона було збито російський військовий гелікоптер Мі-8. Офіцера засудили до терміну в колонії-поселенні. Одночасно суд відмовив Міноборони у стягненні з військового вартості вертольота – майже 200 млн рублів.

Офіцеру загрожувало до семи років ув'язнення, але суд обмежився трьома роками колонії-поселення та позбавленням фігуранта на рік права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

Зазначається, що інцидент стався о 06:30 ранку 18 жовтня 2023 року, коли капітан Пашков ніс бойове чергування, він отримав доповідь про виявлення повітряної цілі, яка низько летіла.

Доповідач, начальник бойового розрахунку, як і належить, назвав йому свій позивний. Але офіцер, що прийняв повідомлення, помилився в цифрі позивного, доповівши керівництву, що невпізнана ціль перебуває в іншому місці й необхідно прийняти рішення про її знищення. Начальник розрахунку згодом уточнив, що ціллю є гелікоптер, який летів з увімкненими вогнями, але було вже пізно. 

Свою провину Пашков визнав у повному обсязі. Суд стягнув із нього 5 млн рублів на користь російського міноборони. Вдовам пілотів, які розраховували отримати від військових компенсацію моральної шкоди 3 млн рублів кожна, суд призначив по 1 млн рублів.

Нагадаємо, російська ППО збила власний вертоліт Мі-8. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Також зазначається, що екіпаж вертольота увесь загинув.

Російські пабліки опублікували фото загиблих пілотів
Російські пабліки опублікували фото загиблих пілотів
фото: соцмережі

«Екіпаж російського вертольота МІ-8 у повному складі був вражений дружнім вогнем російської ППО і впав у море. Про це пишуть російські Z-військори, уточнюючи, що «у хлопців залишилися діти та дружини», – йдеться у повідомленні.

Також речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на інцидент і повідомив, що російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим «дружнім вогнем». «Є такий вислів – friendly fire («дружній вогонь»). Не виключено, що літальні апарати можуть потрапляти під «дружній вогонь» через нескоординованість дій», – пояснив речник Повітряних сил. 

До слова, російські пропагандисти заявили,  що 31 грудня над Чорним морем українцізнищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами.

Теги: окупанти Міноборони вертоліт військові гелікоптер самоврядування безпілотник вирок Юрій Ігнат

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