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Іран відмовився визнати Крим російським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Іран відмовився визнати Крим російським
Росія та Іран підпишуть договір, який регулюватиме двосторонні відносини країн на найближчі 20 років
фото з відкритих джерел

Тегеран не визнає Крим, а також Донецьку і Луганську області частиною Російської Федерації

Російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан незабаром підпишуть договір про всеосяжне партнерство, який регулюватиме двосторонні відносини на найближчі два десятки років. Документ не включає визнання окупованого Криму російським, а також інших захоплених територій України. Про це повідомляє Middle East Eye.

Одним із ключових положень договору є пункт про територіальну цілісність, що особливо важливо для Ірану в контексті його суперечки з Об'єднаними Арабськими Еміратами з приводу трьох островів у Перській затоці, які перебувають під контролем Тегерана з 1971 року.

Угода охоплює 47 статей у різноманітних сферах співробітництва: технології та кібербезпека; мирна ядерна енергетика; боротьба з тероризмом і організованою злочинністю; екологічні питання; боротьба з відмиванням грошей. Документ також зачіпає оборонні питання, включно з навчанням військових фахівців і реалізацією спільних ініціатив. Однак конкретні деталі таких проєктів потребуватимуть подальшого узгодження, зазначило джерело видання в іранському уряді.

Окремий пункт забороняє обом сторонам підтримувати агресорів один проти одного та дозволяти використовувати свою територію для атак на іншу сторону.

Іран і Росія домовилися спільно протистояти «незаконним екстериторіальним санкціям», включно із вторинними санкціями США, а також підтримувати один одного на міжнародних майданчиках. Проте іранський аналітик із зовнішньої політики в розмові з MEE вказав на можливі складнощі з цим пунктом, якщо Радбез ООН, членом якого є Росія, відновить санкції проти Ірану. Це може статися, якщо європейські країни вирішать відновити обмеження в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД - ядерна угода 2015 року між Іраном і світовими державами) до жовтня 2025 року, коли спливе термін дії положення.

Як розповів один із високопоставлених іранських чиновників у бесіді з Middle East Eye, проєкт договору було завершено після «20-30 раундів переговорів», які тривали «чотири-п'ять років». Документ потребує затвердження парламенту Ірану.

Глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян раніше заявив, що Тегеран не визнає Крим, а також Донецьку і Луганську області частиною Росії. «Ми виступаємо за дотримання міжнародного права і територіальної цілісності всіх країн. Попри добрі відносини між Тегераном і Москвою, Іран не визнає анексію Криму та інших територій України», – зазначив міністр.

Іран засуджує війни та військові конфлікти, включно з подіями в Іраку, Сирії, Ємені, Палестині та Афганістані, додав Абдоллахіян: «Точно так само ми виступаємо проти війни та переміщення людей в Україні».

Як повідомлялося, Росія та Іран планують підписати новий договір про стратегічне партнерство. Це може статися напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

До слова, Іран та Росія опинилися у програшній ситуації через події в Сирії. Зусилля Кремля щодо зміцнення своїх позицій у регіоні виявилися марними, тоді як Тегеран втратив стратегічно важливий «шиїтський коридор», який будував із 2015 року.

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Теги: Крим Іран росія окупація

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