Радник Трампа заявив, що після війни Крим залишиться у росіян

Волц наголосив, що війну потрібно закінчити, аби вона не затягнула у себе увесь світ, як уже втягнула КНДР

«Увесь світ визнає цю реальність», – Майкл Волц

Війна в Україні повинна закінчитися дипломатичними переговорами, але нереалістично очікувати, що росіян вдасться вигнати з усіх окупованих територій. Про це в інтерв’ю ABC News заявив Майкл Волц, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки США.

За його словами, аби вести предметні переговори про закінчення війни, Трампу потрібно налагодити прямі контакти з обома сторонами. Зокрема з Кремлем. І підготовка до цієї зустрічі, яка має відбутися «у найближчі місяці», вже ведеться, каже Волц.

«Ми ще не визначили точний формат для цього, але ми над цим працюємо. Але я очікую принаймні телефонної розмови найближчими днями чи тижнями. Щоб це було кроком, з якого ми могли б почати», – сказав Волц.

Він також висловив сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про режим припинення вогню на фронті, що могло би стати «неймовірним позитивним кроком з обох сторін» у напрямку безпосередньо мирних переговорів.

«Усі знають, що це (війна, – ред.) якось має закінчитися дипломатично. Я просто не вважаю реалістичним казати, що ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і я думаю, що це був величезний крок. Тепер увесь світ визнає цю реальність», – сказав він.

Волц наголосив, що війну потрібно закінчити, аби вона не затягнула у себе увесь світ, як уже втягнула КНДР.

Раніше радник Трампа виступив за мобілізацію 18-річних українців.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.