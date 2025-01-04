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Командир Третьої штурмової бригади зробив жорстку заяву про анексію Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир Третьої штурмової бригади зробив жорстку заяву про анексію Криму
Андрій Білецький вважає, що у разі збройного опору російські війська повернулися б із Криму на територію РФ
фото з відкритих джерел

«Ми його просто, у прямому сенсі здали», – стверджує Білецький

Більшість військових частин на території Криму у 2014 році були готовими обороняти півострів від росіян. Анексія Криму відбулася лише тому, що його «у прямому сенсі здали». Таку заяву зробив командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, анексія Криму Росією була «неоднозначною історією».

«Ми його (Крим, – ред.) просто, у прямому сенсі здали», – стверджує Білецький.

Комбриг Третьої штурмової переконує, що на території півострова були тисячі людей, які підтримували Україну – виходили на мітинги, готові були організувати дружини самооборони.

Окрім того, стверджує він, більшість військових частин були готові відбивати російську агресію.

«Були різні військові частини. Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів», – зазначив він.

Андрій Білецький вважає, що у разі активного збройного опору російські війська повернулися б на територію РФ, оскільки у них, начебто, був такий наказ.

«У разі опору російські військові мали наказ повертатися і летіти на «блакитному вертольоті» назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали», – підсумував він.

Раніше комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців

Також Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні. 

Крім того, засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців». «Вагнерівці» в Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові.

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Теги: анексія наказ військові Андрій Білецький полковник Крим

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