Партизани виявили в Криму дивізіон катерів: куди РФ планує їх перекинути

Росіяни готують техніку та особовий склад для наступу на Херсонщину

«Атеш» розвідав місце розташування дивізіону катерів у Криму. Про це йдеться у Telegram-каналі партизанів.

«Агент нашого руху розвідав місце дислокації 91 бригади 4 дивізіону річкових катерів ЗС РФ на мисі Тарханкут біля н.п. Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент на базі відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.

«Ці відомості, включно з точними координатами та деталями технічного оснащення, ми оперативно передали Силам оборони України. Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться», – повідомили партизани.

Нагадаємо, триває 1058-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.