У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів

РФ повідомляє про роботу ППО у Севастополі

У ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Паблік зауважує, що в районі Козачої бухти знищено російський зенітно-ракетний комплекс «Тор». Однак ця інформація не підтверджена.

Своєю чергою підконтрольний РФ глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, системи ППО нібито збили два БпЛА над акваторією моря, а також ще один надводний безпілотник.

Нагадаємо, що у Севастополі ввечері 11 грудня було чутно вибухи. Після них у районі Комишової бухти чи Козачої бухти здіймався дим.

Як повідомлялося, морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил України завдали точних ударів по російських цілях біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

До слова, упродовж листопада підрозділи Сил оборони уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння окупантів. Серед них зенітно-ракетні комплекси «Бук» різних модифікацій, «Тор» та С-400 «Тріумф», важкі вогнеметні системи залпового вогню «Солнцепьок», комплекс РЕБ «Борисоглєбськ-2» та РЛС «Зоопарк».