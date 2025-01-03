Військово-морські сили повідомили, як удари України вплинули на дії РФ у Криму

Дії Сил оборони України ускладнили використання російськими загарбниками Севастополя

Успішні удари по військових об'єктах ворога, у тому ж числі й у тимчасово окупованому Криму, ускладнили для росіян використання військово-морської бази у Севастополі. Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Протягом минулого року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем ВМС завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об’єктах противника, зокрема й у Криму.

Йдеться про військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів й палива, місця зберігання й виробництва безпілотників, системи протиповітряної оборони, логістичні вузли та підприємства російського військово-промислового комплексу.

За словами Неїжпапи, відповідні дії Сил оборони ускладнили використання окупантами Севастополя.

«Чорноморський флот Росії змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, зокрема всі носії ракет «Калібр», до Новоросійська. Наші захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї», – каже командувач Військово-морських сил.

Нагадаємо, Росія може втратити контроль над тимчасово окупованим Кримом, якщо Україна посилить свої наступальні операції у Чорному морі. Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відреагували на ураження Україною літаків Mi-8.

До слова, 31 грудня в Чорному морі український морський безпілотник Магура V5 ракетами знищив два російські вертольоти Мі-8 і пошкодив один. Раніше ГУР повідомляла, що ударом морського безпілотника було знищено лише один гелікоптер і пошкоджено інший.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо сил, щоб відвоювати тимчасово окуповані Крим і Донбас. А тому, за його словами, треба розраховувати на дипломатичний тиск, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.