ЦВК відмовила комуністам в реєстрації партійного списку



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Архівне фото: прихильники КПУ святкують 1 Травня на Європейській площі в Києві, 2013 рік

Також відмовлено у реєстрації 17 кандидатів у народні депутати, висунутих в порядку самовисування

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, повідомили в ЦВК про результати чергового засідання.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Також відмовлено в реєстрації представника цієї політичної партії в ЦВК з правом дорадчого голосу, мовиться в повідомленні.

Детальної мотивації в повідомленні ЦВК для преси не наведено, сам текст постанови про це наразі ще не оприлюднений.

Так само на недавніх виборах президента України Центрвиборчком відмовився реєструвати кандидатом лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка, якого висунула КПУ. Тоді в ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

На цей час політична діяльність Компартії України заборонена наказами Міністерства юстиції як такої, що не відповідає згаданому законові, відомому як «закон про декомунізацію», хоча сама партія юридично не ліквідована і залишається в реєстрі партій України: 2015 року КПУ була заборонена рішенням Окружного адмінсуду Києва, але рішення суду про заборону партії досі не набуло чинності – розгляд її апеляційної скарги в Київському апеляційному адмінсуді був тоді ж зупинений в очікуванні на досі не ухвалене рішення Конституційного суду України за поданням групи депутатів щодо конституційності «закону про декомунізацію», на підставі якого її забороняли.

Як повідомляв «Главком», Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».