Російський режисер, який порівняв Кремль із сатаною, отримав покарання

Після допису у соцмережі режисера було відсторонено від роботи без збереження заробітної плати

Після допису у соцмережі режисера було відсторонено від роботи без збереження заробітної плати

Сергій Левицький зробив допис у Facebook, в якому закликав зупинити війну в Україні

Октябрський районний суд Улан-Уде (Республіка Бурятія) визнав винним режисера Сергія Левицького у справі про «дискредитацію Збройних сил РФ» і оштрафував на 35 тис. російських рублів. Відповідне рішення суд виніс 3 червня, повідомляє «Главком».

Митця визнано винним за розміщені дописи у соцмережах на початку квітня 2022 року. Він висловив обурення проведення так званої «спецоперації» Путіна на території України. Зокрема, у дописі було сказано, що в Україні загинуло 82 солдата з Бурятії. Натомість влада Бурятії більше не їздить на похорони, не вимовляє пафосних промов, оскільки занадто багато похоронів. Левицький зауважив, що кожного дня хоронили по два військових.

«Стерты с лица земли города в Украине. Тысячи убитых мирных граждан, детей украинских, военных Украины и России. Миллионы беженцев. Сколько должно это продолжатся? Сколько парней нужно еще закопать в землю матерям? Сколько можно терпеть эту сатанинскую ложь российских властей? Хватит! Остановите войну!» – написав режисер у соцмережах.

Скріншот з Facebook Левицького

Під час розгляду судової справи Сергій Левицький наполягав на проведенні лінгвістичної експертизи. Однак суддя відмовила у задоволенні такого клопотання.

Крім цього, режисер не визнав себе винним. Заявив: не мав наміру дискредитувати російську армію.

«Моє висловлювання носить виключно пацифістський характер, намір один, – щоб весь цей страшний абсурд, в якому ми опинилися, швидше закінчився. Щоб наша країна мала майбутнє. А майбутнє в руках громадян країни, бо патріотизм – це не мілітаризм, патріотизм – це відповідальність за свою Батьківщину, яка виражається у творчій діяльності, спрямованій на мир, довіру між людьми та країнами, на гумманне ставлення до оточуючих людей, тварин, природи. Патріотизм не для руйнування, а для творення», – сказав Левицький у суді.

Він додав, що після допису у соцмережі, його відсторонили від роботи без збереження заробітної плати. Це ж стосується роботи в інституті культури, де він був керівником акторсько-режисерського курсу.

Нагадаємо, що в Україні триває 101-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Зауважимо, що Бурятія знаходиться на другому місці в Росії після Дагестану за кількістю загиблих в Україні військових.