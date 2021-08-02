Українці наприкінці серпня матимуть довгий вікенд

Завдяки Дню Незалежності вихідними будуть чотири дні поспіль – 21, 22, 23 і 24 серпня

Робочий день з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу 28 серпня

Наприкінці серпня в українців будуть довгі вихідні на чотири дні у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України.

У 2021 році 30-та річниця проголошення незалежності припадає на вівторок. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним днем.

Вихідні в українців будуть з 21 по 24 серпня. Однак робочий день з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.

Крім чотириденного вікенду, в українців буде ще шість вихідних: 1, 7, 8, 14, 15 та 29 серпня.

Зазначимо, що в останній місяць літа припадають й інші свята, серед них:

1 серпня - День Повітряних сил Збройних сил України,

2 серпня - День аеромобільних військ,

8 серпня - День будівельника, День працівників ветеринарної медицини,

12 серпня - Міжнародний день молоді,

15 серпня - День археолога,

19 серпня - Преображення Господнє, День пасічника,

23 серпня - День Державного прапора України,

24 серпня - День Незалежності України, День авіації України,

День авіації України, 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці, День далекобійника,

29 серпня - День шахтаря.

Додамо, що сьогодні президент Володимир Зеленський презентував заходи до 30-ї річниці Незалежності України.

Сьогодні також глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

До слова, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн із державного та місцевих бюджетів.

На самі урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат, в обсязі 5,4 млрд грн, включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.



