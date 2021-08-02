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    Українці наприкінці серпня матимуть довгий вікенд

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    Завдяки Дню Незалежності вихідними будуть чотири дні поспіль&nbsp;&ndash;&nbsp;21, 22, 23 і 24 серпня - Українці наприкінці серпня матимуть довгий вікенд
    Завдяки Дню Незалежності вихідними будуть чотири дні поспіль  21, 22, 23 і 24 серпня
    Фото з відкритих джерел

    Робочий день з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу 28 серпня

    Наприкінці серпня в українців будуть довгі вихідні на чотири дні у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України.

    У 2021 році 30-та річниця проголошення незалежності припадає на вівторок. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним днем.

    Вихідні в українців будуть з 21 по 24 серпня. Однак робочий день з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.

    Крім чотириденного вікенду, в українців буде ще шість вихідних: 1, 7, 8, 14, 15 та 29 серпня.

    Зазначимо, що в останній місяць літа припадають й інші свята, серед них:

    • 1 серпня - День Повітряних сил Збройних сил України,
    • 2 серпня - День аеромобільних військ,
    • 8 серпня - День будівельника, День працівників ветеринарної медицини,
    • 12 серпня - Міжнародний день молоді,
    • 15 серпня - День археолога,
    • 19 серпня - Преображення Господнє, День пасічника,
    • 23 серпня - День Державного прапора України,
    • 24 серпня - День Незалежності України, День авіації України,
    • 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці, День далекобійника,
    • 29 серпня - День шахтаря.

    Додамо, що сьогодні президент Володимир Зеленський презентував заходи до 30-ї річниці Незалежності України.

    Сьогодні також глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

    До слова, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн із державного та місцевих бюджетів.

    На самі урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат, в обсязі 5,4 млрд грн, включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

    Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.


    Теги: вихідні свята українці День Незалежності
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    Українці наприкінці серпня матимуть довгий вікенд