Україна розпочала завозити польську картоплю: чи допоможе це зменшити ціну

Ціни на картоплю в Україні вже в середньому у 3,9 рази вищі, ніж на початку січня минулого року

В Україні сильно зросла вартість картоплі, що стимулювало розпочати оптові закупівлі з-за кордону. За інформацією аналітиків EastFruit, з 4 січня 2024 року в Україну почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії, що вимірюються сотнями тонн.

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«Наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію, як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро. Фактично за рік ціни на цей товар зросли в 3,5-4,0 раза. При цьому буквально за останні 3 тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах Євросоюзу, що зробило імпорт картоплі економічно доцільним», – говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Нагадаємо, в Україні суттєво зросли ціни на картоплю. Так, на початку 2024 року виробники продають її на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року – по 15-20 грн/кг. Зросла вартість овочу й у супермаркетах: 3 січня вони продають його в середньому по 22,65 грн/кг, що на понад 5 грн вище від середньої ціни грудня-2023. А враховуючи зростання цін у виробників, можна очікувати, що в майбутньому в торгових мережах картопля коштуватиме ще дорожче. Як наслідок, констатують вони, відпускні ціни на картоплю в Україні вже в середньому у 3,9 раза вищі, ніж на початку січня минулого року. І навіть більше, багато гравців ринку впевнені, що можлива нестача якісної картоплі на ринку може призвести до того, що «вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться».

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У чому причина зростання цін на картоплю в Україні?

Виробники переважно посилаються на традиційний фактор несприятливих погодних умов, які негативно вплинули на якість і врожайність картоплі в Україні, проте Андрій Ярмак звертає увагу на більш фундаментальні причини.

«Протягом кількох сезонів поспіль оптові ціни на картоплю в Україні переважно не покривали витрат на її вирощування у професійних господарствах, змушуючи багатьох професійних картоплярів економити буквально на всьому, зокрема й на якісному посівному матеріалі. Це, своєю чергою, призводило до зниження якості продукції, що обмежувало можливості експорту навіть у ті країни, куди Україна мала можливість постачати продукцію», – зазначає експерт ФАО.

«У результаті це призвело до зниження обсягів виробництва картоплі, оскільки багато дрібних виробників картоплі переналаштувалися на інші культури, зокрема на цибулю, моркву, капусту або буряк. Крім того, населення, після збільшення площ у 2022 році та подальшого падіння цін на ринку, також знизило масштаби вирощування. Це в сукупності з не найсприятливішими погодними умовами та сформувало дефіцит якісної продовольчої картоплі на ринку України», – пояснює Андрій Ярмак.

Ситуація на ринку ЄС

Також не можна не відзначити напружену ситуацію на ринку картоплі Європи, що не може не позначатися на ринку України. Щоправда, ринок картоплі ЄС має величезні відмінності від ринку картоплі України або інших країн Східної Європи. В ЄС основна частина картоплі споживається у вигляді картоплі фрі, і там існує два паралельні сегменти – картопля для переробки й картопля для свіжого ринку.

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Наразі заводи з переробки картоплі відчувають найгостріший дефіцит сировини. Аналогічна ситуація і на ринку свіжої картоплі. Головна причина – це затяжні дощі в основних країнах-виробниках картоплі на Півночі Європи, які призвели до неможливості збирання продукції в оптимальні для цього терміни. У результаті, і переробники, і супермаркети змушені продовжувати закупівлі продукції в південних країнах ЄС, що роздуває ціни в цих регіонах.

Як пише EastFruit, є ще одна проблема – це фактична заборона на використання будь-яких препаратів для запобігання проростанню картоплі під час зберігання в Євросоюзі. Це призводить до необхідності зберігати картоплю за нижчої температури, але цей вид зберігання не є настільки ж ефективним. Тож, окрім зростання витрат на зберігання у 2-4 рази, картоплярі ЄС також говорять про різке зростання втрат картоплі під час зберігання, адже вимоги до якості продукції ніхто не скасовував. Відповідно, якщо зараз Україна почала імпорт картоплі з Польщі та інших країн ЄС, тому що ціни там зараз нижчі, то, цілком імовірно, найближчим часом ціни на картоплю в Польщі також підуть вгору. Це призведе до необхідності збільшувати оптові ціни на продукцію і в Україні, щоб імпорт і далі мав сенс.

До слова, ціни на картоплю у Європі стрімко зростають, оскільки через сильні дощі частина урожаю залишається не зібраною, а попит на продукцію, особливо перед Різдвом, стрімко зростає. Про те, що відбувається в ЄС, пише Bloomberg. Зростання цін на картоплю є останнім прикладом зростання кількості культур, які постраждали від зміни клімату. Фермери в Бельгії, Франції та Великої Британії нарікають: трактори не можуть вийти у поля, бо через сильні дощі деякі із них перетворились на болото, що дуже обмежує збір. Посіви ризикують згнити, якщо залишити картоплю у вологій землі занадто довго. Затримки збору врожаю вплинуть поставки в новому році. «Навіть якщо ви дістанете картоплю до того, як вона згниє, ви не зможете зберігати її тривалий час», – сказав аналітик з ринку фруктів і овочів у Mintec Гаррі Кемпбелл.

Прогноз урожайності в Європі і так був низьким в останньому сезоні, але ситуація в ЄС ще більше посилилася через затяжні зливи. За повідомленням експертів продовольчого ринку, вартість картоплі у європейських країнах вже досягла максимуму за останні 14 років. За даними аналітиків Mintec, минулого тижня ціни на картоплю зросли на 158% порівняно з роком раніше і становили 465 фунтів стерлінгів за тонну (21421 грн).