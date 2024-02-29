Стара картопля за ціною молодої. Ціновий феномен у супермаркетах Києва

Ціни на картоплю у лютому цього року є найвищими з квітня 2017 року

У супермаркетах Києва стрімко зросла вартість картоплі – за кілограм старої покупцям подекуди доведеться викласти до 40 грн. При цьому вартість молодої імпортної картоплі на цьому ж рівні, повідомляє «Главком».

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Наприклад, у супермаркетах «Сільпо» кілограм митої старої картоплі обійдеться у 39,49 грн/кг. За кілограм картоплі «домашньої» та «Гранади для смаження» доведеться викласти трохи менше – 36,99 грн/кг.

У супермаркеті «Пчілка» за кілограм старої картоплі просять 25,99 грн. Кілограм рожевої картоплі обійдеться у 28,99 грн, а молодої – у 39,99 грн. При цьому на старій картоплі навіть на прилавку помітні пошкодження. Тобто її вихід при приготуванні буде значно меншим.

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У супермаркетах мережі «АТБ» рання картопля коштує значно дешевше – 29,95 грн/кг, але й стара тут дешевше– 21,89 грн/кг.

Згідно з даними, які опублікував Мінфін, у лютому цього року середня вартість картоплі найвища з квітня 2017 року. Наразі вона складає 26,01 грн/кг, у січні цей показник становив 24,17 грн/кг, а у грудні минулого року – 17,38 грн/кг.

фото: інфографіка minfin.com.ua

Головною причиною здорожчання, як повідомляє EastFruit, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах.

«Справа у тому, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж картоплі ще в першій половині поточного сезону. А представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах», – йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, самі фермери скаржаться на низьку якість продукту. Причиною цього, за їхніми словами, є несприятливі погодні умови в період прибирання. «Тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, який використовується у 2023 році, залишав бажати кращого», – пояснили аналітики.

Як наслідок, відпускні ціни на картоплю в Україні вже в середньому у 3,9 раза вищі, ніж на початку січня минулого року.

До слова, ціни на картоплю у Європі стрімко зростають. Прогноз урожайності в Європі і так був низьким в останньому сезоні, але ситуація в ЄС ще більше посилилася через затяжні зливи. За повідомленням експертів продовольчого ринку, вартість картоплі у європейських країнах вже досягла максимуму за останні 14 років.