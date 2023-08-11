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На Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи: який він має вигляд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи: який він має вигляд
Чорна абрикоса, схрещена зі сливою та аличею
фото: Чернігівщина

Сорт  «Чорний Принц» –  це слива, схрещена із абрикосом та аличею

Носівська селекційно-дослідна станція, що у Чернігівській області на дослідній ділянці  вирощує абрикоси їх гібриди, персики, нектарини, аличу та сливи. А також основну культуру – яблука. Втім у цій колеції знайшломь  місце і незвичному гібриду декількох кісточкових культур. Про це пише видання «Чернігівщина».  

Установа має 4 га яблуневого саду, закладеного у 2018 році. Один гектар відведено під кісточкові.

«У цьому році велика проблема з абрикосами, бо на початку червня були приморозки, сад трохи постраждав, врожай є, але невеликий, – розповіла наукова співробітниця Носівської селекційно-дослідної станції Світлана Злобінцева. – А ось слива та алича взагалі не постраждали».

Перші кісточкові заклали у 2017 році, а два роки тому, перед війною, досадили ділянку персиками, нектаринами та сливами.

«Ось – дворічний персик «Ред хевен», але ми називаємо його директорський, оскільки до нас завезла його Наталія Миколаївна, – показує на дерево рясно вкрите плодами науковиця. Плід у цього персика жовтий і дуже соковитий.  Є рядок нектарину, рядочок новинки – сорт «Чорний Принц» – це слива, схрещена із абрикосом та аличею».

Масовий врожай від молодих дерев цього сорту  тут очікують на наступний рік, але вже минулого року персики з Носівської селекційно-дослідної станції активно продавали в Носівці.

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Теги: Чернігівщина абрикоси

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