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З'явилося фото хлопчика, який загинув від удару «Кинджала» на Прикарпатті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З'явилося фото хлопчика, який загинув від удару «Кинджала» на Прикарпатті
У червні Володимиру Балабанику виповнилося вісім років
фото з відкритих джерел

Крім загиблого хлопчика, у сім’ї є ще двоє дітей

Восьмирічний Володя Балабаник загинув 11 серпня внаслідок обстрілу ЗС РФ Івано-Франківської області. Хлопчик навчався в Коломийському ліцеї №2 та у вересні мав піти до третього класу. Його фотографію опублікували в управлінні освіти Коломийської міської ради.

«З глибоким сумом управління освіти та заклади освіти Коломийської міської територіальної громади сприйняли звістку про трагічну загибель від ворожої ракети окупанта, учня Коломийського ліцею №2 – Володимира Балабаника, 2015 року народження. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким», – йдеться в повідомленні.

На знімку Володя святкує свій день народження – у червні йому виповнилося вісім років. Хлопчик тримає святковий торт, прикрашений персонажами дитячого мультфільму.

З'явилося фото хлопчика, який загинув від удару «Кинджала» на Прикарпатті фото 1

Вчителька Володі Оксана Шегда розповіла, що через повномасштабне вторгнення Росії другий клас Володя закінчив удома. Вчитися йому допомагала мама. У родині, де виховують ще двох дітей, Володю називали «маленьким помічником». Хлопчика дуже любили в класі. Учителі називали його «маленький комедіант» за життєрадісний характер.

«Він був допитливим, старанним, турботливим учнем. Страшно подумати, що парта буде порожня, зошити і підручники залишаться закритими», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня року внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Теги: Івано-Франківськ війна дитина

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