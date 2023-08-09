Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію
Сторінку в TikTok створили для того, щоб просувати патріотизм серед дітей
Повітряні сили Збройних сил України завели сторінку на китайській платформі TikTok.
У відео бійці розповідають про свою роботу, зокрема, для молодої аудиторії. Посиланням на новий блог Повітряні сили поділилися на своєму Telegram-каналі.
Речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода розповів, чому військові запустили свій Tik-Tok.
«Я прийшов в школу і кажу «дітки, підніміть руку, хто є у фейсбуці. Два викладачі. Хто в інстаграмі – там пів класу. А хто є в ТікТоці – всі. Не маємо права зволікати, потрібно просувати наш продукт і наш патріотизм у гарних роликах. Я думаю, дітям це теж сподобається. Тому на них перш за все ставка», – сказав речник.
Українці вже схвально коментують відео від бійців.
«Повітряні сили в TikTok. Тепер я бачив все», «Нарешті офіційні джерела в TikTok», пишуть глядачі.
Повітряні сили опублікували ролик, на якому діти виконали оригінальну колискову для військових протиповітряної оборони та подякували воїнам, які охороняють небо.
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А ось відео, як працюють герої української авіації.
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Нагадаємо, Європейська рада із захисту даних заявила, що вирішила оштрафувати китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей у Європейському Союзі. Очікується, що штраф випишуть протягом наступних чотирьох тижнів
До слова, суд міста Більці оштрафував жительку Молдови жительку Молдови на 25 тис. леїв (приблизно 1 150 євро) за звинуваченням у розпалюванні ненависті та підбурювання до насильницьких дій проти українців у Tik-Tok.
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