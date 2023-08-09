Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію
У TikTok бійці розповідають про свою роботу, зокрема, для молодої аудиторії
фото з відкритих джерел

Сторінку в TikTok створили для того, щоб просувати патріотизм серед дітей

Повітряні сили Збройних сил України завели сторінку на китайській платформі TikTok.

Повітряні сили завели власну сторінку в Tik-Tok
Повітряні сили завели власну сторінку в Tik-Tok
фото: скріншот

У відео бійці розповідають про свою роботу, зокрема, для молодої аудиторії. Посиланням на новий блог Повітряні сили поділилися на своєму Telegram-каналі.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода розповів, чому військові запустили свій Tik-Tok.

«Я прийшов в школу і кажу «дітки, підніміть руку, хто є у фейсбуці. Два викладачі. Хто в інстаграмі – там пів класу.  А хто є в ТікТоці – всі. Не маємо права зволікати, потрібно просувати наш продукт і наш патріотизм у гарних роликах. Я думаю, дітям це теж сподобається. Тому на них перш за все ставка», – сказав речник.

Українці вже схвально коментують відео від бійців.

Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію фото 1
фото: скріншот

«Повітряні сили в TikTok. Тепер я бачив все», «Нарешті офіційні джерела в TikTok», пишуть глядачі.

Повітряні сили опублікували ролик, на якому діти виконали оригінальну колискову для військових протиповітряної оборони та подякували воїнам, які охороняють небо.

@air.force.ua #повітрянатривога #повітрянісили #airforce #псу #ukraine #колискова #українапереможе ♬ оригінальний звук - Ukrainian Air Force

А ось відео, як працюють герої української авіації.

@air.force.ua #airforce #повітрянісили #армійськаавіація #псу #pilot ♬ I'm a Man - Black Strobe

Нагадаємо, Європейська рада із захисту даних заявила, що вирішила оштрафувати китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей у Європейському Союзі. Очікується, що штраф випишуть протягом наступних чотирьох тижнів

До слова, суд міста Більці оштрафував жительку Молдови жительку Молдови на 25 тис. леїв  (приблизно 1 150 євро) за звинуваченням у розпалюванні ненависті та підбурювання до насильницьких дій проти українців у Tik-Tok.

Теги: Юрій Ігнат діти соцмережі ЗСУ TikTok

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Попереду ще майже три...»
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
7 серпня, 13:53
Іван Шаламага та Валерій Маркус
Скандал в ЗСУ. Думки щодо конфлікту у 47-й бригаді
13 липня, 08:08
Російський співак Микола Басков
Путініст Басков, який обіцяв платити за кожен підбитий танк ЗСУ, заробляє у країнах НАТО
11 липня, 10:13
Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми
В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
20 липня, 15:09
Валерій Маркус, головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)
11 липня, 20:57
Україні надали десятки майданчиків для тренувань на винищувачах F-16
Навчання на F-16: Повітряні сили внесли ясність
17 липня, 09:49
У російському відомстві стверджують, що Україна намагалася атакувати російський корабель «Сергій Котів»
Москва шокована: ЗСУ атакує кораблі Чорноморського флоту вже біля самого Севастополя
25 липня, 12:15
У цивільному житті Юлія була аспіранткою кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
1 серпня, 19:04
Наслідки рашистської атаки на Харківщину
Атака авіабомбами на Харківщину та обстріл Чернігівщини: яка ситуація в регіонах
4 серпня, 09:47

Телеком

Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію
Повітряні сили створили сторінку в TikTok. Ігнат назвав цільову аудиторію
Instagram встановив обмеження на листування між користувачами
Instagram встановив обмеження на листування між користувачами
ЄС оштрафує TikTok за порушення конфіденційності дітей
ЄС оштрафує TikTok за порушення конфіденційності дітей
«Дія» вдосконалила одну з найпопулярніших послуг
«Дія» вдосконалила одну з найпопулярніших послуг
Відома американська компанія відмовилася перейменовувати Twitter на X
Відома американська компанія відмовилася перейменовувати Twitter на X
Ілон Макс відібрав акаунт у фотографа із Сан-Франциско
Ілон Макс відібрав акаунт у фотографа із Сан-Франциско

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
40K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
23K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
21K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
15K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
13K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Новини

«Слуга народу» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Сьогодні, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Сьогодні, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту