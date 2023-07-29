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Наступ у Бахмуті. Воїни ЗСУ показали взяття позицій окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ у Бахмуті. Воїни ЗСУ показали взяття позицій окупантів (відео)
Триває 521-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України
фото з відкритих джерел

Бійці відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях

Українські захисники показали кадри штурму та взяття позицій окупаційної армії РФ біля Бахмуту. Відео оприлюднила пресслужба 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.

«Наступ на Бахмуті. Взяття позицій окупантів. Під час зачистки окопів противник вів обстріл по штурмових групах. Попри це бійці продовжили штурм бліндажів, відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях», - йдеться у повідомленні бригади.

Триває 521-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

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Теги: розвідка Дніпро вбивство обстріл держава інфраструктура населення ворог відео наступ британська розвідка штурм

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