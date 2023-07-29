Наступ у Бахмуті. Воїни ЗСУ показали взяття позицій окупантів (відео)

Бійці відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях

Українські захисники показали кадри штурму та взяття позицій окупаційної армії РФ біля Бахмуту. Відео оприлюднила пресслужба 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.

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«Наступ на Бахмуті. Взяття позицій окупантів. Під час зачистки окопів противник вів обстріл по штурмових групах. Попри це бійці продовжили штурм бліндажів, відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях», - йдеться у повідомленні бригади.

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Триває 521-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.