Син львівського воєнкома отримав у подарунок будинок у престижному передмісті – ЗМІ

29 червня минулого року 27-річний Владислав Дубовой отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площею майже 640 м2

Офіційна вартість подарунку становить загалом 876 тис. грн

Син начальника одного з районних військкоматів Львова Андрія Дубового отримав у подарунок від забудовниці будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі. Про це повідомляє NGL.

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Посилаючись на договір дарування, який є в розпорядженні видання, журналісти з’ясували, що 9 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовий отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площею майже 640 м² разом із присадибною ділянкою в 0,09 га на вулиці Очеретяній у Брюховичах.

Оціночна вартість будинку в договорі дарування вказана 518,5 тис. грн, земельної ділянки – ще 357,5 тис. грн. Таким чином офіційна вартість подарунка становить 876 тис. грн. За словами експерта з нерухомості, реальна вартість будинку такої площі та такого стану готовності разом із ділянкою в Брюховичах зараз може становити щонайменше 4 млн грн (близько $110 тис.).

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Опосередковано про значно вищу вартість подарунка свідчить те, що 2018 року цей самий будинок продали на аукціоні Сетам і за 1,4 млн грн (близько $52 тис. за тодішнім курсом НБУ).

Згідно з описом лота, будинок на той момент був обладнаний не тільки всім необхідним, але й басейном площею 152 м².

Відвідавши Брюховичі журналісти виявили, що в будинку триває активний ремонт. Маєток реконструювали, зробили нову покрівлю, поміняли вікна. Також звели основу з колонами під майбутній паркан, який відсутній на фото з аукціону за 2018 рік.

Подарувала будинок забудовниця 37-річна Альбіна Савчук, яка й купила його п’ять років тому.

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Альбіна Савчук відмовилася пояснити виданню свої стосунки з Дубовими і причину такого подарунка. Військовий комісар Андрій Дубовий також не захотів пояснити суть стосунків із Савчук.

«Я вас не знаю, вас не бачу. Мені треба подивитися на вас. Мені треба перевірити ваші документи», – заявив він 27 липня в телефонній розмові, пообіцявши передзвонити пізніше.

Зі свого боку його син Владислав Дубовой повідомив, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою, «можна навіть сказати, що далекою родичкою».

«Це (подарований будинок – «Главком») ніяк не пов’язано з посадовою особою, яку ви назвали, моїм батьком. У мене своє особисте життя. Та й усе. Я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання», – додав він.

Зазанчимо, у 2016 році Андрія Дубового оштрафували на 3400 грн за нетверезе водіння у Львові. За даними YouControl, з травня цього року він володіє AUDI A4 2006 року випуску. Владиславу Дубовому належить Volkswagen Touran 2007 р.в. і ВАЗ 2121 1983 р.в., а Аллі Дубовій – Peugeot 207 2007 р.в.