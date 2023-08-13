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Під Москвою палає склад із добривами (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Під Москвою палає склад із добривами (відео)
У підмосковному Раменському горить склад із добривами
фото: скріншот

Площа пожежі становить 1,8 тис. кв. метрів

Складські приміщення з добривами горять у підмосковному Раменському. Про це повідомляють росЗМІ.

О 11:53 за московським часом надійшло повідомлення про пожежу в нежитловій будові. 

Площа пожежі становить 1,8 тис. кв. метрів.

Величезний стовп чорного диму піднімається з боку промзони Полігон на Донінському шосе. Причина загоряння уточнюється

Раніше повідомлялося, що в місті Одинцово Московської області РФ спалахнула сильна пожежа на складі. Площа займання становить дві тисячі квадратних метрів. За даними пабліків, горів склад на Зеленій вулиці. Місцеві мешканці чули звуки, схожі на вибухи. Заграву від вогню та дим видно за кілька кілометрів. 

Також 9 серпня, в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. Інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.

Крім того, нещодавно у Ставропольському краї РФ горіла військова частина.

Теги: пожежа вибух росія відео

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