Шабунін натякнув, що в його телефоні ДБР може знайти пікантні фото

Специфічні фотографії, вочевидь, є на телефонах багатьох українців, яким через війну доводиться жити окремо, наголошує Віталій Шабунін

Працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків у глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна вилучили його телефони. За його словами, співробітники ДБР отримали доступ до вмісту iPhone й переглядали листування. Про це громадський активіст, як пише «Главком», розповів виданню «Українська правда».

«Вони переглядали переписки. Самому цікаво, що ж там у тих переписках. Найбільше чекаю на фотографії. Зараз у багатьох українців, які живуть на відстані один від одного, є специфічні фото. Дружина жартує: два роки спортзалу були недаремні, тепер не соромно, що хтось побачить наші фото… », – розповів Шабунін.

Водночас Віталій Шабунін припускає, що вміст його телефону може бути використаним у політичному у процесі, оскільки у юридичному плані, на його думку, це буде складно легалізувати.

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.