Обшуки ДБР у Кубракова: ексміністр інфраструктури зробив заяву

Кубраков: Ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив, чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення

Колишній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков висловився щодо обшуків, проведених у нього ДБР у межах справи про ймовірні шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка. Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».

«Щодо інформації, оприлюдненої сьогодні зранку в медіа. Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси», – йдеться у заяві.

Кубраков наголосив, що як під час роботи на державній службі, так і зараз він вважає, що правоохоронні органи завжди повинні мати вільний доступ до всіх необхідних матеріалів.

«Усі, з ким я працював, знають про цей принцип – ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації», – додав Олександр Кубраков.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Йдеться про слідчі дії в справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Наразі він у СІЗО.