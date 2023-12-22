Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Шахед» вибухнув біля будинку з дітьми: Шабунін показав моторошні кадри атаки РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Шахед» вибухнув біля будинку з дітьми: Шабунін показав моторошні кадри атаки РФ
фото: Віталій Шабунін/Facebook

Потужний вибух пролунав за кількадесят метрів від будинку

Один з російських дронів-камікадзе вибухнув поруч з будинком голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, в якому спали діти. Він опублікував моторошне відео у себе в Facebook.

«Один з нічних шахедів вибухнув за кілька будинків від того, в якому спали мої діти (на відео вхід в дім). До перемоги жодна українська родина не буде в безпеці», – йдеться у його повідомленні.

До слова, внаслідок ворожої атаки на Київ без квартири залишився відомий телеведучий телеканалу ICTV (телемарафону) Андрій Ковальский. Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала: «Вижили і це головне… Квартири тепер немає».

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.

Теги: вибух війна Віталій Шабунін безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ті, хто сьогодні борються на фронті, б'ються за те, щоб провести кордон між нами та ними
Культурна дистанція. Наріжний камінь у фундаменті нашої війни
23 листопада, 10:13
Російська агресія завдає значної шкоди двосторонній співпраці України з Китаєм у сфері торгівлі агропродукцією
Як змінилася торгівля між Україною та Китаєм через війну. Посол назвав цифри
25 листопада, 20:05
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
1 грудня, 03:31
Вибухи на Хмельниччині, Британія надасть новий пакет допомоги Україні: головне за ніч
Вибухи на Хмельниччині, Британія надасть новий пакет допомоги Україні: головне за ніч
6 грудня, 07:25
Шлях України до членства в НАТО скоротили
Вступ до НАТО під час війни: Столтенберг зробив заяву
27 листопада, 16:07
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов
«Розслаблятися не варто». Розвідка розповіла, якою буде цьогорічна зима
2 грудня, 03:12
Гаді Айзенкот очолював Генштаб Армії оборони Ізраїлю у 2015-2019 роках
У Секторі Гази загинув син ексголови Генштабу Ізраїлю
8 грудня, 09:59
Борис Пісторіус вважає, що загрози Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови слід сприймати дуже серйозно
Європа готується до найгіршого сценарію у разі браку підтримки України з боку США
17 грудня, 09:48
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
16 грудня, 07:33

Новини

Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
«Шахед» вибухнув біля будинку з дітьми: Шабунін показав моторошні кадри атаки РФ
«Шахед» вибухнув біля будинку з дітьми: Шабунін показав моторошні кадри атаки РФ
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото)
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото)
На Київщині уламки дронів наробили лиха: подробиці від влади
На Київщині уламки дронів наробили лиха: подробиці від влади
Удар дронами по Києву: уламки впали у трьох районах (фото)
Удар дронами по Києву: уламки впали у трьох районах (фото)
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7066
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
5648
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4135
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
2970
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
2862
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
2819
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне

Новини

Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua