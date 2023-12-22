«Шахед» вибухнув біля будинку з дітьми: Шабунін показав моторошні кадри атаки РФ

Потужний вибух пролунав за кількадесят метрів від будинку

Один з російських дронів-камікадзе вибухнув поруч з будинком голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, в якому спали діти. Він опублікував моторошне відео у себе в Facebook.

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«Один з нічних шахедів вибухнув за кілька будинків від того, в якому спали мої діти (на відео вхід в дім). До перемоги жодна українська родина не буде в безпеці», – йдеться у його повідомленні.

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До слова, внаслідок ворожої атаки на Київ без квартири залишився відомий телеведучий телеканалу ICTV (телемарафону) Андрій Ковальский. Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала: «Вижили і це головне… Квартири тепер немає».

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.