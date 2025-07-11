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Глава Центру протидії корупції Шабунін отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Глава Центру протидії корупції Шабунін отримав підозру
Раніше стало відомо, що слідчі провели обшук у будинку Шабуніна та військовій частині на Харківщині
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Правоохоронці звинувачують Віталія Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з громадських активістів. Правоохоронці традиційно не називають імʼя підозрюваного, однак мова про главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство стверджує, що Шабунін систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ. «Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн, попри фактичну відсутність у військовій частині», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що глава Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик для ЗСУ
Правоохоронці стверджують, що глава Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик для ЗСУ
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії. «Слідством встановлено, що фігурант – без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву», – зазначає ДБР.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) – заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 липня, правоохоронці прийшли з обшуками до голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. За даними ЦПК, слідчі вилучили телефон, а також комп’ютер дружини Віталія. Команда Центру протидії корупції стверджувала, що кілька днів тому Шабуніна «навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати».

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

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Теги: Віталій Шабунін ДБР підозра

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