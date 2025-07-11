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ДБР проводить обшуки в очільника Центру протидії корупції Шабуніна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ДБР проводить обшуки в очільника Центру протидії корупції Шабуніна
ЦПК стверджує, що кілька днів тому Шабуніна «навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати»
фото: Liga.net

Слідчі проводять обшуки у будинку Шабуніна та військовій частині, де він несе службу

Правоохоронці прийшли з обшуками до голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПК.

Зазначається, що слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

«Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК. Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака», – йдеться в повідомленні.

ЦПК стверджує, що кілька днів тому Шабуніна «навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати». За словами представників центру, вилучення телефону «свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія».

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

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Теги: обшук ДБР Віталій Шабунін

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