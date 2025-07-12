Чому не можна порівнювати справу Тимошенко зі «справою Шабуніна»
«Навіть Янукович не спромігся інкримінувати Тимошенко корисливі мотиви»
Величезне прохання до «громадських активістів», «журналістів» тощо. Полиште ваші потуги порівняти справу Тимошенко (2011-2014 рр.) із «справою Шабуніна».
Розумію вашу нелюбов як до Тимошенко, так і до всіх, на кого ви вирішили навісти ярлик «старі політики» (на противагу вам-«новим політикам»), але розуміючи і масштаб особистості і вплив на ситуацію в Україні і світі вам хочеться спробувати підняти «справу Шабуніна» на рівень справи Тимошенко часів Януковича.
Ключові відмінності, які роблять неможливим порівняння:
1. Тимошенко ніколи не скоювала того, що їй інкримінував Янукович. Це підтверджено і рішенням ЄСПЛ і рішенням Верховного Суду України в повному складі. А ви всі самі підтверджуєте, що пан Віталій не знаходився в частині, до якої він був мобілізований. І що він отримував гроші за «службу в ЗСУ». Тобто, навіть за вашими словами, він вчиняв ті дії, які йому інкримінують. Питань тут на ваш погляд лише два:
- юридична оцінка тих дій, які він вчинив;
- вибіркове переслідування, «друзям все, ворогам – закон». Що означає, він вчинив порушення, але за це переслідують вибірково тільки його. Що звичайно погано. Переслідувати треба будь-кого, хто вчинив злочин.
Повторюю ще раз – це ваша оцінка. Не моя.
2. Навіть Янукович не спромігся інкримінувати Тимошенко корисливі мотиви. А тут вони інкримінуються. Отримання із бюджету коштів за службу в ЗСУ, в той період, коли він фактично не служив.
3. Тимошенко була основним політичним опонентом Януковича – це визнавали всі. І політикум, і суспільство, і міжнародна спільнота.
Пан Шабунін не є політиком (чи є?). Він не є політичним опонентом діючої влади (чи є?). На мій погляд він сьогодні взагалі не має впливу на діяльність влади.
4. Янукович, при першій нагоді, посадив Тимошенко у вʼязницю іще на стадії розгляду справи в суді. Щодо пана Віталія (згідно із вашою ж інформацією, яку ви розповсюдили в ЗМІ) буде застосовано запобіжний захід не повʼязаний із взяттям під варту.
От вам і вся ситуація.
При цьому, поважаючи принцип презумпції невинуватості, звичайно, що ніхто не говорить про вину Шабуніна. Ми аналізуємо лише звинувачення, які давно лунали в ЗМІ. І очікуємо публічного змагального процесу, де ми зможемо дати оцінку аргументам сторін.