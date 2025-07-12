Чому не можна порівнювати справу Тимошенко зі «справою Шабуніна»

Янукович, при першій нагоді, посадив Тимошенко у вʼязницю іще на стадії розгляду справи в суді

«Навіть Янукович не спромігся інкримінувати Тимошенко корисливі мотиви»

Величезне прохання до «громадських активістів», «журналістів» тощо. Полиште ваші потуги порівняти справу Тимошенко (2011-2014 рр.) із «справою Шабуніна».

Розумію вашу нелюбов як до Тимошенко, так і до всіх, на кого ви вирішили навісти ярлик «старі політики» (на противагу вам-«новим політикам»), але розуміючи і масштаб особистості і вплив на ситуацію в Україні і світі вам хочеться спробувати підняти «справу Шабуніна» на рівень справи Тимошенко часів Януковича.

Ключові відмінності, які роблять неможливим порівняння:

1. Тимошенко ніколи не скоювала того, що їй інкримінував Янукович. Це підтверджено і рішенням ЄСПЛ і рішенням Верховного Суду України в повному складі. А ви всі самі підтверджуєте, що пан Віталій не знаходився в частині, до якої він був мобілізований. І що він отримував гроші за «службу в ЗСУ». Тобто, навіть за вашими словами, він вчиняв ті дії, які йому інкримінують. Питань тут на ваш погляд лише два:

юридична оцінка тих дій, які він вчинив;

вибіркове переслідування, «друзям все, ворогам – закон». Що означає, він вчинив порушення, але за це переслідують вибірково тільки його. Що звичайно погано. Переслідувати треба будь-кого, хто вчинив злочин.

Повторюю ще раз – це ваша оцінка. Не моя.

2. Навіть Янукович не спромігся інкримінувати Тимошенко корисливі мотиви. А тут вони інкримінуються. Отримання із бюджету коштів за службу в ЗСУ, в той період, коли він фактично не служив.

3. Тимошенко була основним політичним опонентом Януковича – це визнавали всі. І політикум, і суспільство, і міжнародна спільнота.

Пан Шабунін не є політиком (чи є?). Він не є політичним опонентом діючої влади (чи є?). На мій погляд він сьогодні взагалі не має впливу на діяльність влади.

4. Янукович, при першій нагоді, посадив Тимошенко у вʼязницю іще на стадії розгляду справи в суді. Щодо пана Віталія (згідно із вашою ж інформацією, яку ви розповсюдили в ЗМІ) буде застосовано запобіжний захід не повʼязаний із взяттям під варту.

От вам і вся ситуація.

При цьому, поважаючи принцип презумпції невинуватості, звичайно, що ніхто не говорить про вину Шабуніна. Ми аналізуємо лише звинувачення, які давно лунали в ЗМІ. І очікуємо публічного змагального процесу, де ми зможемо дати оцінку аргументам сторін.