Боротьба з корупцією. Україна продемонструвала значний прогрес

Українська делегація взяла участь у пленарному засіданні Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії

Одним із основних пріоритетів України залишається посилення ефективності в розслідуванні та притягненні до відповідальності за корупційні злочини

Україна продемонструвала значний прогрес у запобіганні та протидії корупції. Про це свідчать результати комплексної оцінки антикорупційної політики країни, проведеної в межах п'ятого раунду моніторингу Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції, інформує «Главком» з посиланням на НАЗК.

Найвищі оцінки – понад 90 балів зі 100 можливих – Україна отримала у сферах: «Антикорупційна політика», «Захист викривачів» та «Спеціалізовані антикорупційні органи».

У сфері антикорупційної політики ключовими досягненнями стали:

розробка та ефективне впровадження Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми на основі глибинного аналізу;

впровадження сучасної системи координації, моніторингу та оцінки антикорупційної політики із широким залученням громадськості;

запуск новітньої інформаційної системи моніторингу, яка забезпечує міжінституційну взаємодію та відображення в режимі реального часу прогресу у впровадженні політики.

У сфері захисту викривачів серед ключових досягнень:

створення Єдиного порталу повідомлень викривачів;

виплата перших офіційних винагород викривачам;

формування ефективної системи захисту викривачів.

Позитивну оцінку отримали й результати у сферах «Конфлікт інтересів та декларування активів» і «Доброчесність у бізнесі», за якими Україна отримала понад 70 балів. Серед досягнень:

відновлення обов’язкового електронного декларування після перерви, викликаної повномасштабною агресією РФ;

впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірки декларацій, зокрема автоматизованих перевірок;

запуск функції автозаповнення декларацій, що значно спрощує процедуру подання.

Єдиною сферою, де Україна наразі демонструє порівняно нижчі показники, є «Відповідальність за корупційні правопорушення». Тому одним із основних пріоритетів, за словами НАЗК, залишається посилення ефективності в розслідуванні та притягненні до відповідальності за корупційні злочини.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість вироків за корупцію. У 2024 році було засуджено 2195 осіб. Це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах. Зазначається, що 60 осіб засуджено за топкорупцію – ці справи розглядає Вищий антикорупційний суд. З них 17 отримали позбавлення волі, здебільшого строком від п’яти до 10 років. А 34 засуджених звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном, решта ж отримали штраф.