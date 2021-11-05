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    Ще одна область готується перейти у «червону» зону карантину

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    Волинська &nbsp;область може перейти в &laquo;червону&raquo; зону адаптивного карантину - Ще одна область готується перейти у «червону» зону карантину

    Волинська  область може перейти в «червону» зону адаптивного карантину

    фото з відкритих джерел

    Суворий карантин у Волинській області може почати діяти з 8 листопада

    Волинська область може перейти в «червону» зону адаптивного карантину. Відповідне рішення сьогодні, 5 листопада, прийматиме державна комісія. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Сьогодні у нас чергова комісія ТЕБ і НС, оскільки Волинська область також за індикаторами заходить в «червоний» рівень епідемічної небезпеки, і ми будемо приймати рішення про переведення Волинської області в «червоний» рівень через два дні після засідання, це, напевно, буде з понеділка», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини

    Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

    До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

    За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.

    Також відомо, що протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

    Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.

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    Теги: міністр Волинська область карантин коронавірус Віктор Ляшко
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    Ще одна область готується перейти у «червону» зону карантину