Ще одна область готується перейти у «червону» зону карантину

Суворий карантин у Волинській області може почати діяти з 8 листопада

Волинська область може перейти в «червону» зону адаптивного карантину. Відповідне рішення сьогодні, 5 листопада, прийматиме державна комісія. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Сьогодні у нас чергова комісія ТЕБ і НС, оскільки Волинська область також за індикаторами заходить в «червоний» рівень епідемічної небезпеки, і ми будемо приймати рішення про переведення Волинської області в «червоний» рівень через два дні після засідання, це, напевно, буде з понеділка», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини

Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.

Також відомо, що протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.



