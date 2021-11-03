За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників

Мобільні групи перевіряють наявність у працівників і відвідувачів громадських закладів захисних засобів, Covid-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів

У Київській області за три дні проведено 364 перевірки громадських закладів. У результаті рейдів виявлено 151 випадок недотримання протиепідемічних норм, передбачених «червоною» зоною. Про це повідомив 3 листопада очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«На Київщині вже працює 41 мобільна група, яка контролює роботу громадських закладів у регіоні. Вимога жорстка, але справедлива: працювати можуть всі, але виключно за умови дотримання обмежувальних заходів. Ідеться про наявність у працівників і відвідувачів індивідуальних захисних засобів, Covid-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів, проведених не пізніше 72 годин. Якщо ці умови будуть проігноровані, профілактичних бесід чи попереджень для порушників більше не буде. На них чекатиме адміністративна відповідальність і накладання штрафів», – зазначив Володін.

Нагадаємо, з 30 жовтня на Київщині почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

З 2 листопада в Київській області запроваджено посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

Мобільні групи на Київщині працюють у складі представників Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. За вчора вони провели перевірки в Бучі, Броварах, Білій Церкві, Вишневому, Березані, Іванкові, Бородянці, Богуславі, Володарці, Ставищі та Мар’янівці. Вони контролюють, як працюють магазини, кафе та ресторани.

Рейди відбуватимуться щоденно по всій території області.

Як повідомлялося, в Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 153 тис. випадків захворювання на Covid-19. 2 листопада в області було виявлено 934 хворих, 44 особи померли.