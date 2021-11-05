Хто має право перевіряти сертифікати вакцинації? Що кажуть юристи

Питання перевірки документів у громадян регулюють три нормативно-правові акти

Право працівників поліції перевіряти сертифікати про вакцинацію є дещо спірним. Пряма законодавча норма із цього приводу наразі відсутня, однак опосередковано на нього вказують відповідні статті Закону «Про міський електричний транспорт». Остаточні рішення щодо того, чи законні протоколи, складені поліціянтами за відсутність цих документів, у подальшому визначатимуться судами. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи».

На думку юристів, із якими поспілкувався «Главком», поліцейські скоріше не мають права вимагати у громадян сертифікат про вакцинацію. Зокрема, співробітник адвокатського об’єднання «Голд легал» Василь Олійник вважає таку практику перевищенням повноважень.

У вищезгаданому законодачому акті зазначено, що уповноважені особи Кабміну, які забезпечують реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (а це, зокрема, представники поліції) «мають також інші права, встановлені законодавством». Під іншими правами представники МВС можуть розуміти вжиття заходів, «спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці..», як зазначається у п.4 ст. 23 Закону «Про Нацполіцію».

Партнер адвокатського об’єднання Averlex Володимир Єніч зазначає, що при перевірці сертифікатів працівники поліції керуються ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей). На його думку, у цьому питанні остаточні рішення будуть прийматися судами, які, скоріше за все, протоколи про такі порушення скасовуватимуть.

Слід зазначити, що з початком пандемії та карантинних обмежень законодавець вніс зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Були запроваджені штрафи за «порушення правил карантину», а також ігнорування засобів індивідуального захисту у громадських місцях, включно з громадським транспортом.

Нагадаємо, що питання перевірки документів у громадян регулюють три нормативно-правові акти:

Закон України «Про Національну поліцію»;

Закон України «Про міський електричний транспорт»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення.



З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий Covid-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватися в жовтій та червоній зонах карантину.

Нацполіція перевіряє сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.





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