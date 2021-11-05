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    Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи

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    Продуктові намети повинні бути обладнані прозорими захисними екранами - Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи
    Продуктові намети повинні бути обладнані прозорими захисними екранами
    фото: Олексій Кулеба/Facebook

    Столична влада назвала вимоги для проведення ярмарків

    Під час перебування Києва в «червоній» зоні карантину традиційні сільськогосподарські, сезонні ярмарки та продуктові ринки столиці працюють у звичайному режимі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

    Ярмаркові локації в Києві працюють із суворим дотриманням протиепідемічних вимог:

    • при вході не потрібно пред’являти сертифікат вакцинації, негативний ПЛР тест чи документ про одужання,
    • для продавців та відвідувачів обов’язковий масковий режим,

    Організатори мають забезпечити:

    • диспенсер із антисептиком для рук на входах та виходах,
    • урни для використаних масок,
    • проведення щоранку в усіх продавців температурного скринінгу, показники якого заносяться до журналу термометрії,
    • усі продуктові намети обладнані прозорими захисними екранами,
    • наявність аптечки з препаратами першої необхідності.

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    Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи
    Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи
    Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи
    фото: Олексій Кулеба/Facebook

    Цього тижня продуктові ярмарки організовані майже на 60 локаціях.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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    Теги: Київ ярмарок КМДА карантин коронавірус
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    Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи