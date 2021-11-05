Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи
Столична влада назвала вимоги для проведення ярмарків
Під час перебування Києва в «червоній» зоні карантину традиційні сільськогосподарські, сезонні ярмарки та продуктові ринки столиці працюють у звичайному режимі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
Ярмаркові локації в Києві працюють із суворим дотриманням протиепідемічних вимог:
- при вході не потрібно пред’являти сертифікат вакцинації, негативний ПЛР тест чи документ про одужання,
- для продавців та відвідувачів обов’язковий масковий режим,
Організатори мають забезпечити:
- диспенсер із антисептиком для рук на входах та виходах,
- урни для використаних масок,
- проведення щоранку в усіх продавців температурного скринінгу, показники якого заносяться до журналу термометрії,
- усі продуктові намети обладнані прозорими захисними екранами,
- наявність аптечки з препаратами першої необхідності.
Цього тижня продуктові ярмарки організовані майже на 60 локаціях.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
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