Ярмарки в «червоній» зоні. Киянам пояснили, чи потрібні Covid-документи

Столична влада назвала вимоги для проведення ярмарків

Під час перебування Києва в «червоній» зоні карантину традиційні сільськогосподарські, сезонні ярмарки та продуктові ринки столиці працюють у звичайному режимі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Ярмаркові локації в Києві працюють із суворим дотриманням протиепідемічних вимог:

при вході не потрібно пред’являти сертифікат вакцинації, негативний ПЛР тест чи документ про одужання,

для продавців та відвідувачів обов’язковий масковий режим,

Організатори мають забезпечити:

диспенсер із антисептиком для рук на входах та виходах,

урни для використаних масок,

проведення щоранку в усіх продавців температурного скринінгу, показники якого заносяться до журналу термометрії,

усі продуктові намети обладнані прозорими захисними екранами,

наявність аптечки з препаратами першої необхідності.

Цього тижня продуктові ярмарки організовані майже на 60 локаціях.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.