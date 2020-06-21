У Києві під завалами будинку, де вибухнув газ, знайшли загиблого



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Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється - ДСНС

Загиблого виявили під плитою о 10.47

У Києві під завалами будинку на вул Соломії Крушельницької, де вибухнув газ, знайшли загиблого. Про це йдеться на сайті ДСНС.

Зазначається, що рятувальники знайшли жертву під плитою о 10:47.

«Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пресслужба ДСНС поінформувала, що наразі з житлового будинку на вул. Соломії Крушельницької евакуйовано вже 21 особу, деблоковано одну людину та проводиться деблокування ще трьох осіб з-під завалів.

Столичні рятувальники почали звільняти людей з-під завалів будинку у Дарницькому районі, де сьогодні близько 10.00 стався вибух газу.

Як повідомлялося, у Києві на Познаках пролунав вибух.