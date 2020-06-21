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    У Києві під завалами будинку, де вибухнув газ, знайшли загиблого

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    Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється - ДСНС - У Києві під завалами будинку, де вибухнув газ, знайшли загиблого
    Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється - ДСНС

    Загиблого виявили під плитою о 10.47

    У Києві під завалами будинку на вул Соломії Крушельницької, де вибухнув газ, знайшли загиблого. Про це йдеться на сайті ДСНС.

    Зазначається, що рятувальники знайшли жертву під плитою о 10:47.

    «Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, пресслужба ДСНС поінформувала, що наразі з житлового будинку на вул. Соломії Крушельницької евакуйовано  вже 21 особу, деблоковано одну людину та проводиться деблокування ще трьох осіб з-під завалів.

    Столичні рятувальники почали звільняти людей з-під завалів будинку у Дарницькому районі, де сьогодні близько 10.00 стався вибух газу

    Як повідомлялося, у Києві на Познаках пролунав вибух.

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