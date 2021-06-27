У липні Україну накриє рекордна за 30 років спека, – синоптики
В липні сильна спека буде чергуватися з грозами, зливами та шквалами
Липень традиційно є найспекотнішим місяцем літа
Синоптики прогнозують, що погода в липні-2021 може бути рекордно спекотною – з найвищими за останні 30 років температурами. Водночас у прийдешньому місяці будуть спостерігатися короткочасні пониження показників на термометрах.
Свіжим прогнозом із виданням «Укрінформ» поділилася завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Експертка зазначила, що липень традиційно є найспекотнішим місяцем літа і, за даними світових прогностичних центрів, поточний рік винятком не буде.
У зв’язку з тим, що вже два десятиліття зафіксована середня температура підвищується, в липні-2021 може бути на 0,5-1 градус більш спекотно, ніж в останні 30 років.
Балабух пояснила, що такі дані не свідчать про збереження спеки протягом усього місяця.
«Можливі короткочасні зниження температури, які разом із вологою приноситимуть атмосферні фронти та циклони. Липень – це традиційно місяць інтенсивних злив, гроз, граду, шквалу», – сказала експертка, відзначивши, що така ситуація прогнозується і цього року.
«Протягом місяця ми також будемо свідками досить інтенсивних конвективних явищ», – додала вона.
Із 1991 по 2020-й, тобто протягом останніх 30 років, зміни середньої температури за липень збільшилися на 1,5 градуси у порівнянні з кліматичною нормою 1961-1990 років.
Останні десять років липень був теплішим уже майже на 2 градуси, а в 2010 і 2012 роках «аномалії середньої за місяць температури перевищили 4 градуси», розповіла Балабух.
Своєю чергою, народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в липні сильна спека буде чергуватися з грозами, зливами та шквалами. За його словами, початок місяця буде дощовим, але вже з 4 по 8 липня встановиться аномальна спека, пише ТСН.
11-12 липня в Україні очікуються дощі і бурі, з 18 по 28 липня в країну знову повернеться сильна спека, яка зміниться грозами
В Укргідрометцентрі уточнили, що місячна кількість опадів в липні очікується на рівні 34-91 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті – 103-155 мм, що в межах кліматичної норми.
Синоптики прогнозують, що в липні 2021 року температура повітря в Києві буде підійматися в деякі дні до +29+30 градусів.