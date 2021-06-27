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    Буревій у Львові потрощив унікальні пам’ятники (фото)

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    На Личаківському цвинтарі знову понищено надгробки - Буревій у Львові потрощив унікальні пам’ятники (фото)
    На Личаківському цвинтарі знову понищено надгробки

    На Личакові зламані вітром гілки та дерева понівечили надгробки. Хто винуватий?

    Негода, що вдарила по Львову наробила біди й на знаменитому Личакові. Гілки та дерева, які зламав вітер сильно пошкодили ряд видатних пам’ятників, про це написав у Facebook відомий дослідник Личаківського цвинтарю Анатолій Меркешин.206139595_145605137639776_99080136765834280_nЗокрема у наслідок буревію постраждала одна з найліпших скульптур П.Ойтеле на могилі Зенткевичів, яка розбита вщент. Позаминулого року тільки реставрована.

    Постраждав пам’ятник Войнарів, роботи Гартманна Віттвера. Скульптура теж лише минулого року відреставрована. Вона постраждала «зовсім трошки» – позбулася руки...206456458_145605164306440_2782087675444083861_n«Личаків надалі являє собою руїну, не зроблені висновки з минулорічної трагедії (хоча для кого це трагедія?). Треба провести ґрунтовну реконструкцію зеленого господарства, обрізати крони дерев, висаджувати низькорослі породи...», – резюмує дослідник некрополю.

    Нагадаємо, що буревій, який пройшов над Львовом у червні 2020 року знищив на цвинтарі десятки дерев, які пошкодили понад 70 пам’яток.

    У наслідок останнього буревію лише у Личаківському районі Львова повалено 30 дерев, пошкоджено 3 авто і 4 дахи.
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    Теги: трагедія Львів вітер негода буревій
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    Буревій у Львові потрощив унікальні пам’ятники (фото)