Буревій у Львові потрощив унікальні пам’ятники (фото)

На Личакові зламані вітром гілки та дерева понівечили надгробки. Хто винуватий?

Негода, що вдарила по Львову наробила біди й на знаменитому Личакові. Гілки та дерева, які зламав вітер сильно пошкодили ряд видатних пам’ятників, про це написав у Facebook відомий дослідник Личаківського цвинтарю Анатолій Меркешин. Зокрема у наслідок буревію постраждала одна з найліпших скульптур П.Ойтеле на могилі Зенткевичів, яка розбита вщент. Позаминулого року тільки реставрована.

Постраждав пам’ятник Войнарів, роботи Гартманна Віттвера. Скульптура теж лише минулого року відреставрована. Вона постраждала «зовсім трошки» – позбулася руки... «Личаків надалі являє собою руїну, не зроблені висновки з минулорічної трагедії (хоча для кого це трагедія?). Треба провести ґрунтовну реконструкцію зеленого господарства, обрізати крони дерев, висаджувати низькорослі породи...», – резюмує дослідник некрополю.

Нагадаємо, що буревій, який пройшов над Львовом у червні 2020 року знищив на цвинтарі десятки дерев, які пошкодили понад 70 пам’яток.

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