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Сильна спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 18 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Сильна спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 18 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У деяких областях очікуються град та шквали 15-20 м/с

18 липня буде мінлива хмарність, а в низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер у західних, північних, вдень і в більшості центральних, місцями Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Уночі у західних, вдень у північних областях місцями значний дощ. На решті території країни без опадів.

Вітер північно-східний, вдень у західних та північних областях – північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме переважно 18-23°, вдень підніметься до 27-32°, у західних областях – 23-28°.

Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі – 21-26°. Вдень очікується сильна спека 35-39°, місцями надзвичайна спека 40-42°.

Сильна спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 18 липня фото 1

На Київщині очікуються короткочасні дощі, вдень грози, місцями град та шквал 15-20 м/с, подекуди по області значний дощ. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 18-23° тепла вночі та 27-32° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 21-23° тепла вночі та близько 30° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди спека погода

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