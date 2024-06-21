Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 21 червня

Уночі на крайньому сході країни місцями короткочасний дощ, гроза

21 червня опадів переважно не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У пʼятницю буде мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише вночі на крайньому сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с, у східних областях вдень подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11° до 16° тепла. Вдень сягатиме 22-27° тепла, на Закарпатті до 30°.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 11° до 16° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

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