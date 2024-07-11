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Скільки часу можна працювати у спеку: пояснення Держпраці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки часу можна працювати у спеку: пояснення Держпраці
Якщо роботу потрібно виконувати просто неба, її тривалість не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну
фото з відкритих джерел

Якщо температура на вулиці вища 35 градусів, тривалість роботи повинна становити 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин

Для різних видів робіт допустимі показники температури є різними. Однак верхньою межею температури на постійних робочих місцях, зокрема, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль – 28 градусів вище нуля. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Якщо роботу потрібно виконувати просто неба чи на відкритих майданчиках, її тривалість не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну. При цьому тривалість перерв повинна бути не менше 10% робочого часу на кожні два градуси перевищення. Під час цього співробітники повинні перебувати в приміщеннях не нижче 25 градусів, оскільки різкі перепади температур значно підвищують ризик серцевих нападів.

Якщо температура на вулиці вища 35 градусів, тривалість роботи повинна становити 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин в охолоджуваних приміщеннях.

Допустима тривалість навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання, не повинна перевищувати 4-5 годин, а без такого спеціального одягу – 1,5-2 години.

Якщо температура перевищує 37 градусів, така робота вважається небезпечною. Тоді роботодавцям радять змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий і вечірній час.

Нагадаємо, 11 липня в Україні переважатиме спекотна погода. На більшій частині території очікується суха погода, лише на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі з грозами.

До слова, в Україні цими днями очікується аномальна спека. Тепловий удар виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу, якщо людина довго перебуває на сонці. Цей стан вимагає невідкладної допомоги лікарів. МОЗ дало поради, як уникнути теплового удару.

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Теги: спека погода Держслужба праці праця робота

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