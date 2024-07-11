Скільки часу можна працювати у спеку: пояснення Держпраці

Якщо роботу потрібно виконувати просто неба, її тривалість не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну

Якщо температура на вулиці вища 35 градусів, тривалість роботи повинна становити 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин

Для різних видів робіт допустимі показники температури є різними. Однак верхньою межею температури на постійних робочих місцях, зокрема, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль – 28 градусів вище нуля. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Якщо роботу потрібно виконувати просто неба чи на відкритих майданчиках, її тривалість не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну. При цьому тривалість перерв повинна бути не менше 10% робочого часу на кожні два градуси перевищення. Під час цього співробітники повинні перебувати в приміщеннях не нижче 25 градусів, оскільки різкі перепади температур значно підвищують ризик серцевих нападів.

Якщо температура на вулиці вища 35 градусів, тривалість роботи повинна становити 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин в охолоджуваних приміщеннях.

Допустима тривалість навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання, не повинна перевищувати 4-5 годин, а без такого спеціального одягу – 1,5-2 години.

Якщо температура перевищує 37 градусів, така робота вважається небезпечною. Тоді роботодавцям радять змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий і вечірній час.

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