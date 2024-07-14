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Куди податися на відпочинок: туристичний бум 2024 та найгарячіші напрямки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Куди податися на відпочинок: туристичний бум 2024 та найгарячіші напрямки
Популярність північних країн, зокрема, Данії, Норвегії та Швеції
фото:fastivnews.city

Найбільше туристів їдуть у Західну Європу

Європейська туристична комісія повідомила про тріумфальне повернення туризму до допандемійних показників у літньому сезоні 2024 року. Прогнозується, що туристичні витрати сягнуть вражаючої позначки у 800 мільярдів євро. Про це  пише Bloomberg. 

Західна Європа залишається лідером за обсягом туристичних витрат, а південноєвропейський та середземноморський напрямки незмінно приваблюють найбільше мандрівників. Тепла погода, оптимальне співвідношення ціни та якості, вишукана місцева кухня, мальовничі краєвиди та чудові можливості для шопінгу – ось головні критерії, якими керуються туристи при виборі місця відпочинку. Південна Європа успішно задовольняє всі ці потреби, що пояснює її незмінну популярність. Попри минулорічні масштабні пожежі, Греція продовжує приваблювати туристів, хоча мандрівники все частіше обирають готелі подалі від галасливих Міконоса та Санторині. Аномальна спека, яка охопила Європу цього літа, спричинила несподіваний тренд – зростання популярності північних країн. Данія, Норвегія та Швеція фіксують значне збільшення туристичного потоку. Крім того, Хорватія та Мальта також набирають обертів серед мандрівників.

До слова, оітній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше.Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води, з якою зіткнулися відразу кілька популярних країн.

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Теги: погода Швеція Європа Греція відпочинок спека Данія Норвегія Хорватія Туреччина

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